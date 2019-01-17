"Derman" NATO sertifikası için İngiltere yolunda

İBRAHİM ERİKAN - Prototipi yapılan ve yüzde 70'i yerli üretim olan 8 çeker zırhlı askeri lojistik destek aracı Derman, 18 Şubat-12 Nisan tarihlerinde İngiltere'de, NATO ülkelerine pazarlanabilmesi için gerekli sertifikasyon testlerinden geçirilecek.

Koluman Otomotiv Endüstri AŞ tarafından Mersin'in Tarsus ilçesinde 2016'da çalışmalarına başlanan ve yaklaşık 2 yıllık uğraşın ardından prototipi üretilen Derman, uluslararası geçerliliği bulunan sertifikasyonu alabilmesi için İngiltere'ye gönderildi.

Fransa'ya kadar kara yoluyla götürülecek araç, buradan İngiltere'ye deniz yoluyla taşınacak.

Derman, 18 Şubat-12 Nisan tarihlerinde, askeri standartlarda elektromanyetik uyumluluk, görüş açıları, emisyon, gabari, yol titreşim ve gürültü, şasi burulma, motor performansı ve radyatör soğutma, fren, eğim, sudan geçme ve yokuş kalkış kabiliyeti, dik engel ve hendekten geçme, hız ve ivme performans değerlendirme, çekiş gücü performansı, lastik, merkezi lastik şişirme sistemi, yakıt tüketimi ve arazi koşullarında yol testlerinden geçirilecek.