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Dermatoloji Uzmanı Dr. Alataş: Sivilceye sabun köpüğü sürmek yanlış

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.10.2018 13:45 | Son Güncelleme

DERMATOLOJİ Uzmanı Dr.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Alataş: Sivilceye sabun köpüğü sürmek yanlış

KAYSERİ, (DHA)- DERMATOLOJİ Uzmanı Dr. Mehmet Alataş, "Sivilce bulunan bölgeye yoğurt, diş macunu, sabun köpüğü sürmek yanlıştır. Bunlar cildi kurutup tahrişe yol açacaktır" dedi.
Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Alataş, genetik ve çevresel faktörlerin, halk arasında sivilce diye bilinen akne oluşumunda etkili olduğunu belirtti. Dr. Mehmet Alataş, "Akne, yağ bezlerinin deriye açılan kanalın tıkanmasıyla oluşmaktadır. Hormona duyarlı kıl ve kıl dibindeki yağ bezlerinin iltihabi reaksiyonudur. Bulaşıcı değildir ve ağırlıklı olarak yüz, sırt, omuz, göğüs, saçlı deri veya ensede ortaya çıkmaktadır. Aknenin oluşumunda genetik faktörlerin yanı sıra hormonal düzensizlikler ve kozmetik açıdan kullanılan kapatıcılar da etkilidir. Özellikle akneli bir ciltte kapatıcı kullanımı uygun değildir. Bu nedenle doktor kontrolünde, akne tedavisine uygun ve ciltte siyah noktalara yol açmayacak ürünlerin tercih edilmesi gerekir. Bunun yanında, burun ve elmacık kemikleri üzerindeki 'gözenek' olarak ifade edilen folikül ağızları akne değildir" ifadelerini kullandı.
İlaç kullanımı ve tedavinin uzman doktor kontrolünde olmalı gerektiğini kaydeden Uzman Dr. Alataş, "Aknenin tedavisi uzun bir süreci kapsamaktadır. Halk arasında 'dudak kurutan ilaç' olarak bilinen ve akne tedavisinin en ileri düzeyi olan izotretinoin tedavisi 6-9 ay sürmektedir. Bu süre göz önüne alındığında, akne tedavisine başlayan hastalarda kremlerin 2-3 aylık bir süre sonunda sadece ilaç etkinliği değerlendirilir. Tedavi sürecinde olası yan etkilerin değerlendirilmesi ve gerektiğinde ilaç değişikliği için hastalar en az 1-2 aylık periyotlarla gözlemlenmelidir. Akne için dikkat edilmesi gereken diğer önemli bir konu ise 1-6 yaş aralığı ile ileri yaşlarda akne şikayeti olan hastaların olası ciddi hormonal bozukluklar açısından, dermatoloji ve endokrin uzmanları tarafından muayene edilmesi önemlidir" diye konuştu.
Akne izlerinden korunmak için önerilerde bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Alataş, şunları kaydetti:
"Akne tedavisi kişiye özel planlanmalıdır. Tedavi; kişinin yaşı, cinsiyeti ve aknenin yerine göre belirlenmelidir. Bir başka kişinin sivilce ilacı kullanılmamalıdır. Sivilceleri sıkmak son derece yanlıştır. Özellikle yüz bakımı ve siyah nokta temizliğinin bir uzman tarafından yapılması gerekir. Kendi kendine yapılan uygulamalar yüzde lekeye ve enfeksiyona neden olabilir. Sivilce bulunan bölgeye yoğurt, diş macunu, sabun köpüğü sürmek yanlıştır. Bunlar cildi kurutup tahrişe yol açacaktır. Günde bir iki defa uygun bir temizleyiciyle sivilceli alanları yıkayarak gözenekleri açık tutmak önemlidir. Vücudu tahriş edecek kese ve lif gibi ürünler kullanılmamadır. Güneş, akne lezyonlarının iyileşmesine yardımcı olabilir. Ancak güneş sivilce lekelerinde koyulaşmaya neden olacağından önerilmemektedir. Kozmetik ürünler ve makyaj malzemeleri, içeriği kontrol edilerek satın alınmalıdır. Akneli ciltlere zarar veren ürünler kullanılmamalı ve su bazlı ürünler tercih edilmelidir."

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