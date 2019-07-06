Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da bazı mahallelerden geçen sulama kanallarının üzerine bölge sakinleri tarafından yaptırılan derme-çatma köprüler, belediye tarafından yenilendi. Tahta ve eski oldukları için risk taşıyan köprüleri yenilediklerini belirten Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, "Vatandaşların kendi imkanlarıyla yaptıkları köprüler tehlike içeriyordu" dedi.

Kent merkezindeki bazı mahallelerin içlerinden geçen su kanallarının üzerine geçtiğimiz yıllarda tahta köprüler yapıldı. İki kalasın üzerine çakılan tahtalardan oluşan köprülerin risk taşıması üzerine Iğdır Belediyesi harekete geçti. Tahta köprüleri birbir kaldıran belediye ekipleri yerlerine daha sağlamlarını yaptı. Demir sacdan yapılan ve kenarlarında korkuluk bulunan köprüler kanallar üzerine monte edilmeye başlandı. Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, "Bazı mahallelerimizde bulunan sulama kanallarının üzerindeki derme-çatma köprüler çocuklar ve yaşlılar için tehlike oluşturuyordu. Biz de mevcut tahta köprülerin yerine daha iyi kullanışlı köprüler yaptık. Bu durum özellikle çocuklarımız ve yaşlı vatandaşlarımızda büyük mutluluk uyandırdı" dedi.

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