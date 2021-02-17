HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Derneğe bağış bahanesiyle para toplayan şüpheli yakalandı

Derneğe bağış bahanesiyle para toplayan şüpheli yakalandı

17.02.2021 10:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’nde İzmir Terörle Mücadele Gaziler Derneği’ne bağış bahanesiyle para toplayan şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre; Kavaklı beldesinde İzmir Terörle Mücadele Gaziler Derneği’ne bağış bahanesiyle para toplayan kişi olduğu ihbarı alan Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Kırklareli’nde İzmir Terörle Mücadele Gaziler Derneği’ne bağış bahanesiyle para toplayan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre; Kavaklı beldesinde İzmir Terörle Mücadele Gaziler Derneği’ne bağış bahanesiyle para toplayan kişi olduğu ihbarı alan Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şüpheli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şüpheli İzmir Terörle Mücadele Gaziler Derneği’nde görevli olduğunu söyleyerek Kavaklı Sulama Kooperatifi ile Ürünlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi başkanlığına giderek 400 lira karşılığında dergi aboneliği yapmaya çalıştığı tespit edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gökyüzünde evlilik teklifi! Gökyüzünde evlilik teklifi!
Bakan duyurdu! Türksat 5A için kritik tarih belli olduBakan duyurdu! Türksat 5A için kritik tarih belli oldu
Berat Kandili'nin önemi nedir?Berat Kandili'nin önemi nedir?

En Çok Okunan Haberler

HDP'den 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama

HDP'den 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama

Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu

Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Diğer Haberler

'HDP kapatılsın mı?' anketinde dikkat çeken sonuçlar! Optimar Araştırma Şirketi hazırladı

'HDP kapatılsın mı?' anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Son Dakika: MSB duyurdu: 5'i Rusya, 1'i Libya uyruklu 6 kişi yakalandı

Aralarında 5 tane Rus var

Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 16 Şubat 2021

İkramiye 11 milyonu aştı! İşte çekiliş sonuçları

Kağıthane’de korkutan kaza! Kayan otomobil karşıdan gelen araca çarptı

Korkutan anlar! Böyle çarpıştılar

Bakan duyurdu! Türksat 5A için kritik tarih belli oldu

Bakan duyurdu! Türksat 5A için kritik tarih belli oldu

Son Dakika: Diyarbakır'da ablası Gülistan'ı öldüren Abdullah Şaylemez tutuklandı

Ablasını öldüren Abdullah Şaylemez tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.