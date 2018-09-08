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Dernek Başkan: Parayla askerlik yapanlar, 'bedel' kelimesini hak etmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 18:46 | Son Güncelleme

 KONYA Şehit Aileleri Dernek Başkanı ve aynı zamanda şehit babası Recep Pekdemir, bedelli askerlik kavramında 'bedel’ kelimesinin yerine geçecek başka bir kelime kullanılmasını isteyerek, "Bu vatan uğruna canlarını veren şehitlerimizin yine bu vatan uğruna birçok uzvunu kaybeden bir gazinin tek bir kolunun protez parası bile olmayan bir rakamla sözde askerlik yapanlar, ‘bedel’ kelimesini kesinlikle hak etmiyor.

Dernek Başkan: Parayla askerlik yapanlar, 'bedel' kelimesini hak etmiyor

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA Şehit Aileleri Dernek Başkanı ve aynı zamanda şehit babası Recep Pekdemir, bedelli askerlik kavramında 'bedel’ kelimesinin yerine geçecek başka bir kelime kullanılmasını isteyerek, "Bu vatan uğruna canlarını veren şehitlerimizin yine bu vatan uğruna birçok uzvunu kaybeden bir gazinin tek bir kolunun protez parası bile olmayan bir rakamla sözde askerlik yapanlar, ‘bedel’ kelimesini kesinlikle hak etmiyor. Bedel öyle değil, bizim evlatlarımızın ödediği gibi ödenir" dedi.
Konya Şehit Aileleri Dernek Başkanı Recep Pekdemir, bedelli askerlik uygulamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Pekdemir, "Askerlik gibi kutsal bir görevin başına bedelli ifadesinin konulması bizi yaralıyor. Bizler şehit aileleri olarak bayrağımızı, ülkemizi, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, birliğini korumak uğruna evlatlarını bu yolda bedel olarak veren yürekleri yanık ana, baba, eş, çocuk ve kardeşleriz. Bizler evlatlarını bu vatan uğruna karşılık beklemeden bedel olarak verirken, birilerinin çıkıp 15- 20 gün krallar gibi yaşayıp, belki bir şehit ailesinin bir yıllık geliri olan bir parayı, bahşiş verir gibi ödeyip, sözüm ona askerlik yapması bizim içimizi acıtıyor. Hele hele askerlik gibi kutsal bir görevin başına bedelli ifadesinin konulmasını asla kabul etmiyoruz. Bu ifade bizleri, yani bu vatan uğruna evlatlarını veren tüm şehit yakınlarını üzmekte, kahretmekte ve derinden yaralamaktadır. Biz bedel kavramının, bedel ödemenin evlatlarımızın şahadetine uygun düştüğü, şehitlerimize yakıştığı ve şehitlerimize ait bir kavram olduğunu düşünüyoruz"
'BEDEL' KAVRAMI KULLANILMASIN
Bedel kelimesinin para için askerlik yapanların hak etmediği bir kelime oluğunu belirten Pekdemir, "Sayın devlet büyüklerimizden şehit yakınları olarak ‘bedel’ kavramının, bedelli askerlik olarak dahi olsa para ile askerlik yapanlar için kullanılmamasını talep ediyoruz. Bu konunun bizleri ne kadar üzdüğünü, nasıl yaraladığını sanırım sizler de anlıyorsunuzdur. Sizlerin de uygun gördüğü bir karar ile bedel yerine geçecek başka bir kelime kullanılmasını arzu etmekteyiz. Çünkü bu kelime kesinlikle para için askerlik yapanların hak ettiği bir kelime değildir" diye konuştu.

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