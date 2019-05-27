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Dernek başkanı farkındalık yürüyüşünün ilk etabını tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 11:28 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kaş ilçesi Yörük Türkmen Derneği Başkanı Hüseyin Kayır (34), dün başlattığı 'Yürüyen Türkler Yörükler' farkındalık yürüyüşünün 50 kilometrelik Kaş- Demre etabını tamamladı.

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesi Yörük Türkmen Derneği Başkanı Hüseyin Kayır (34), dün başlattığı 'Yürüyen Türkler Yörükler' farkındalık yürüyüşünün 50 kilometrelik Kaş- Demre etabını tamamladı.

Kaş Yörük Türkmen Derneği Başkanı Hüseyin Kayır, 'Sorunlar yürüdükçe çözülür' sloganıyla dün başlattığı 'Yürüyen Türkler Yörükler' farkındalık yürüyüşünün ilk etabını tamamladı. Sabah Kaş'tan yola çıkan Kayır, 50 kilometrelik Kaş- Demre etabını sorunsuz şekilde tamamladı. Turizmci Kayır akşama doğru geldiği Demre'ye 7 kilometre kala Şahin Tepesi mevkisinde Demre Yörükler Derneği Başkanı Mustafa Siviş ve Kumluca Yörük Türkmen Derneği Başkanı Nurcihan Karagünlü Uğurel ve bir grup dernek üyesi tarafından karşılandı.

Hüseyin Kayır, Kaş- Demre arasındaki 50 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 12 saatte yürüdü. Nemli ve hissedilen sıcaklığın 31- 32 derece olduğu yolda zaman zaman dinlenen Kayır, yolda karşılaştığı bir çobanla ve vatandaşlarla sohbet etti. Demre'ye 7 kilometre kala kendisini karşılayan dernek başkanları ve dernek üyeleriyle sohbet eden Kayır, Demre'ye kadar birlikte yürüdü. Kayır 'sevgi' etabını verdiği Kaş- Demre etabını paylaşmayı, dostluğu bilen Yörük çocukları için yürüdü. Kayır bundan sonra Demre- Finike, Finike- Kumluca, Kumluca- Kemer etaplarını yürüyecek. Kemer- Antalya etabıyla yürüyüşünü tamamlayacak Kayır, 5 gün sürecek yürüyüşte toplam 187 kilometre yürümüş olacak.

Hüseyin Kayır, "Amacım Yörük ve Türkmen kültürünün tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması. Bu kültürümüzün gençlerimiz tarafından yaşatılması. Ümit ediyorum ki benim bu yürüyüşte atmış olduğumu her adım, gençlerimiz için yeni bir yol haritası ve kültürümüz adına yeni bir başlangıç olur. Çobanlığın geri kalmış, çağdışı, herhangi eğitim almamış insanların yaptığı bir uğraş değil, tamamıyla doğa ile iç içe, doğa ile barışık bir yaşam felsefesi ve insanlık tarihinin en eski, kadim mesleklerinden biri olduğuna farkındalık yaratmak istiyoruz. Önümüzdeki süreçte gençlerimizin çobanlığı bir yaşam felsefesi, hayatlarında devam ettirmeleri gereken bir meslek olarak benimseyip, hem doğal ortamlarımızın korunması açısından hem de yeni nesillerin daha sağlıklı beslenmeleri açısından, daha sağlıklı ve verimli işler yapabilmeleri için yeni alternatif alanları oluşturmalarını sağlayacaktır. İşte çobanlık mesleğimizin de farkındalığını yeni nesillere aktarmak için bu yürüyüşümü gerçekleştiriyorum" dedi.

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