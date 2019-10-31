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Dernek başkanı ve muhtar cinayeti şüphelileri adliyede (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 21:56 | Son Güncelleme

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI Dün akşam saatlerinde, ilçe merkezindeki bir kahvehanede, ilçede faaliyet gösteren bakır madeni fabrikasından Samsun'a bakır taşıyan Hüseyin E.

Dernek başkanı ve muhtar cinayeti şüphelileri adliyede (2)

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI
Dün akşam saatlerinde, ilçe merkezindeki bir kahvehanede, ilçede faaliyet gösteren bakır madeni fabrikasından Samsun'a bakır taşıyan Hüseyin E. ile Hanönü Kamyoncular Derneği Başkanı Hüseyin Çorbacı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Hüseyin E., tartışmanın ardından evinden pompalı tüfeği alıp, kahvehanede Hüseyin Çorbacı ile Gelinbükü Mahalle Muhtarı Mehmet Özcan'a ateş açtı. Dernek Başkanı Çorbacı ve Muhtar Özcan hayatını kaybetti. Olayın ardından Hüseyin E. ile yanında bulunan Halil E. ve Gökhan E. gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, geniş güvenlik önlemleri altında Taşköprü Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Halil E. tutuklanırken, Hüseyin E. ile Gökhan E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Dernek başkanı ve muhtar cinayeti şüphelileri adliyede (2)

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