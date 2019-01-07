Dernek başkanının öldürülmesi davasında 1 sanığa tahliye

Mithat ABAKAN MANAVGAT (Antalya), (DHA) Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2016'da çıkan arbedede tabancayla ateş açılması sonucu Manavgat Yelken Sualtı ve Su Üstü Sporları Derneği (MYSSSD) Başkanı Okan Sezen'in (60) öldürülmesi olayına ilişkin davada tutuklu yargılanan 2 sanıktan Kenan Yüce, tahliye edildi. Manavgat'ın Titreyengöl turizm bölgesi sahilinde, 30 Haziran 2016'da iddiaya göre, kaçak su sporları istasyonu nedeniyle MYSSSD Başkanı Okan Sezen ve çocukları ile Hasan Yıldırım, kardeşi Mehmet Ali Yıldırım ve Hasan Yıldırım'ın şoförü Doğan Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu kalabalık grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüşürken, kimin ateşlediği belli olmayan tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Okan Sezen, ağır yaralandı. Sezen, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hasan Yıldırım ve Mehmet Ali Yıldırım firar ederken, Ocak 2017'de Kenan Yüce, kavgada ateş edenin kendisi olduğunu söyleyerek, teslim oldu. Şüphelinin jandarmada yapılan sorgusunda, olayda kullanılan tabancayı ormanda düşürdüğünü belirtmesine rağmen bölgede yapılan aramalara karşın silah, bulunamadı. Şüpheli tutuklanırken, Hasan ve Mehmet Ali Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Cinayetle ilgili olarak aranan Hasan Yıldırım, geçen yıl 21 Kasım'da Antalya'dan Manavgat'a gelirken yolda polis tarafından yakalanarak, tutuklandı. Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanıklar Kenan Yüce ve Hasan Yıldırım, tarafların avukatları ve sanık yakınları katıldı. Öldürülen Okan Sezen'in ailesi ve tutuksuz yargılanan diğer sanıklar duruşmaya katılmadı. 'GEL LAN MEHMET ALİ, SENİ BİTİRECEĞİM' Duruşmada söz alan sanık Hasan Yıldırım'ın avukatı Abdi Affan Avgın, hayatını kaybeden Okan Sezen'in olayların fitilini ateşlediğini iddia ederek, Maktul olayın olduğu bölgede kendisinden başka hiç kimseye iş yaptırmamaya niyetli. Orada eli silahlı bir grup hazırlıyor. Hatta oğlu dahi verdiği ifadede 'Orada eli silahlı bir grup vardı, onları daha önce hiç görmedim' diyor. Olayın olduğu yerden geçen yolu kapattırıyor. Mehmet Ali Yıldırım'ı görünce, 'Gel lan Mehmet Ali, seni bitireceğim' diyor. Ardından silahını çıkarıp Mehmet Ali Yıldırım'a hedef gözetip ateş ediyor dedi. Avukat Avgın, olayların olduğu sırada müvekkili Hasan Yıldırım'ın olay yerine en az 50 metre uzakta olduğunu ve olaya dahil olmadığını söyledi. 'MAKTULÜN ÖLÜM SEBEBİ BİZCE ŞÜPHELİ' Çıkan arbede esnasında Okan Sezen'in suçunu itiraf eden Kenan Yüce'nin silahından çıkan kurşunlarla yaralandığını ve hastaneye götürüldüğünü anlatan avukat Avgın, Maktulün ölüm sebebi bizce şüpheli. Otopsi CD'si incelenmeli. Okan Sezen, Manavgat Devlet Hastanesi'ne geldiğinde bilinci açık, konuşulanları anlıyor. Ertesi gün Antalya'ya götürülüyor. Vücudunda başka yaralanmalar da var. Müdahalede geç kalınıyor. Maktulün vücudunda bulunan bir kurşun Manavgat Devlet Hastanesi ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleler sırasında görülmüyor. Bu kurşun otopside ortaya çıkıyor. Okan Sezen'e zamanında müdahale edilmiş olsaydı belki de şu anda yaşıyor olacaktı. Sanıklar kasten öldürmeden değil, yaralamadan yargılanıyor olacaktı. Biz maktulün kesin ölüm sebebinin tespit edilmesini istiyoruz, bunun için İstanbul Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi'nden rapor alınmasını istiyoruz. Tanı erken konulsa, müdahalede gecikilmese maktul kurtulabilir miydi, bunun ortaya çıkarılmasını istiyoruz diye konuştu. 'AİLE BAKANLIK ALEYHİNE DAVA AÇMIŞ' Avukat Abdi Affan Avgın, maktulün ailesinin ölüm nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nı sorumlu tuttuğunu da ifade ederek, Aile ölüm olayı nedeniyle Sağlık Bakanlığı aleyhine Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nde tazminat davası açmış dedi. SANIKLARDAN BİRİ TAHLİYE EDİLDİ Duruşmada savcı, sanık Kenan Yüce'nin 'ben öldürdüm' diyerek olayı itiraf etmesine rağmen söylediklerinin inandırıcı olmadığını belirterek, sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan değil, 'suçu üstlenme'den dava açıldığını kaydetti. Savcı, sanık Kenan Yüce'nin tahliye edilmesini talep etti. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Hasan Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına, sanık Kenan Yüce'nin tahliyesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

