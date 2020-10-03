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Dernek binasında kumar oynayan 60 kişiye 219 bin liralık ’Sosyal mesafe’ cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 12:49 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, korona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal edip, kumar oynadıkları gerekçesiyle 60 kişiye toplam 219 bin TL idari para cezası uygulandı.Edinilen bilgiye göre olay; İstiklal ve Hoşnudiye mahallelerinde yaşandı.

Eskişehir’de, korona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal edip, kumar oynadıkları gerekçesiyle 60 kişiye toplam 219 bin TL idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre olay; İstiklal ve Hoşnudiye mahallelerinde yaşandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, söz konusu mahallelerde bulunan iki dernek binasına operasyon düzenledi. Polis ekiplerince, dernek binalarında bulunan 60 kişinin, sosyal mesafe kuralına aykırı davranıp kumar oynadığı tespit edildi.
Yakalanan şahıslara, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun, kumar oynamalarından dolayı da Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince toplam 219 bin 625 lira ceza kesildi.
Öte yandan, dernek başkanları hakkında ’Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan adli işlem başlatılırken, bir dernek sorumlusunun ise kasten yaralama, tehdit, gasp, gözaltına alınan tutuklu ve hükümlünün kaçmasına imkan sağlamak gibi suçlardan kaydının olduğu belirlendi.

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