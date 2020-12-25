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Dernek binasında oyun oynayanlara suçüstü

25.12.2020 18:55 | Son Güncelleme:
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Dernek binasında oyun oynayanlara suçüstü

Adıyaman’da, korona virüs tedbirlerine uymayarak bir dernek binası içerisinde oyun oynayan şahıslara cezai işlem uygulandı.Edinilen bilgilere göre, korona virüs denetimleri kapsamında çalışmalar yapan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kent merkezinde bulunan bir dernek binasına operasyon düzenledi.

Adıyaman’da, korona virüs tedbirlerine uymayarak bir dernek binası içerisinde oyun oynayan şahıslara cezai işlem uygulandı.
Edinilen bilgilere göre, korona virüs denetimleri kapsamında çalışmalar yapan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kent merkezinde bulunan bir dernek binasına operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 3 masa etrafında oturan aynı zamanda oyun oynayıp kapalı alanda sigara içen 7’si Türk, 7’si ise yabancı uyruklu olan toplam 14 kişiye cezai işlem uygulandı. Aynı zamanda derneğin lokale çevrilmesinden dolayı dernek yöneticilerine dernek kanununa muhalefet suçundan da işlem yapıldı.
Polis ekiplerince yine yapılan denetimler kapsamında kent merkezinde bulunan bir internet kafede denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimde 2’si Türk, 2’si yabancı uyruklu 4 kişiye cezai işlem uygulandı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen internet kafede kapatılarak mühürlendi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Dernek binasında oyun oynayanlara suçüstü

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