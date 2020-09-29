Dernek kisvesi altında kumar

Eskişehir’de, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri ihlal edilerek, dernek binası olarak belirtilen adreste kumar oynadığı belirlenen 18 kişiye, 78 bin 750 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre olay; Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesinde yaşandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, İkieylül Caddesi’nde bulunan bir dernek binasına operasyon gerçekleştirdi. Polis, binanın zemin katındaki 18 kişinin, sosyal mesafe kuralına aykırı davranarak kumar oynadığı belirledi. Şüphelilere, sosyal mesafe kuralını ihlalden Hıfzıssıhha Kanunu’nun ve kumar oynadıkları için de Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince toplam 78 bin 750 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan polis ekipleri, dernek başkanı olduğu belirlenen bir kişi hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

