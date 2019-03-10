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Dernek lokaline gece yarısı kumar operasyonu: 61 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2019 02:15 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de özel bir dernek lokaline gece yarısı kumar operasyonu düzenleyen polis, 61 kişiyi gözaltına aldı.Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yenidoğan Mahallesi Zafer Caddesi’ndeki özel bir derneğe ait lokale düzenlenen kumar operasyonunda; 1 mekan sahibi, 3 garson, 2 yer temini eden, 2 kadın ve kumar oynayan 53 kişi gözaltına alındı.

Dernek lokaline gece yarısı kumar operasyonu: 61 gözaltı

Kırıkkale’de özel bir dernek lokaline gece yarısı kumar operasyonu düzenleyen polis, 61 kişiyi gözaltına aldı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yenidoğan Mahallesi Zafer Caddesi’ndeki özel bir derneğe ait lokale düzenlenen kumar operasyonunda; 1 mekan sahibi, 3 garson, 2 yer temini eden, 2 kadın ve kumar oynayan 53 kişi gözaltına alındı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen 61 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Operasyon sırasında 2 adet de tombala makinesi ele geçirildi.

Dernek lokaline gece yarısı kumar operasyonu: 61 gözaltı

Dernek lokaline gece yarısı kumar operasyonu: 61 gözaltı

Dernek lokaline gece yarısı kumar operasyonu: 61 gözaltı

Dernek lokaline gece yarısı kumar operasyonu: 61 gözaltı

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