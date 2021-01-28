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Dernek önüne defnedilen cenaze mezarlığa nakledildi

28.01.2021 10:20 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde vefat ettikten sonra yöneticisi olduğu derneğin karşısındaki boş alana cenazesi izinsiz defnedilen şahsın mezarı, valilik kararıyla kaldırılarak mezarlığa taşındı.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde vefat ettikten sonra yöneticisi olduğu derneğin karşısındaki boş alana cenazesi izinsiz defnedilen şahsın mezarı, valilik kararıyla kaldırılarak mezarlığa taşındı. Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği defin alanında uzun süre gerginlik yaşandı.
Olay, Kartepe Acısu Mahallesi Esentepe Sokak üzerindeki alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esentepe Sokak’ta bulunan bir derneğin yöneticisi olan Yakup Tellioğlu, 6 Kasım’da 56 yaşında hayatını kaybetti. Tellioğlu’nun cenazesi Kartepe’de düzenlenen törenin ardından yöneticiliğini yaptığı derneğin önündeki boş alana defnedildi. Resmi olarak Kartepe Fatih Sultan Mezarlığına defnedilmesi gereken cenazenin dernek önüne defnedildiği iddiaları sonrasında başlatılan soruşturmanın ardından Kocaeli Valiliği tarafından cenazenin mezarlığa taşınmasına karar verildi. Kararın ardından gece saatlerinde dernek bahçesine giden çok sayıda polis ve belediye ekipleri ise mezarın kaldırılmasını istemeyen dernek üyeleri ile gerginlik yaşadı.
Dernek üyelerinin araçları ile mezara giden yolun kapatılması sonrasında olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edilerek araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Uzun süren çalışmaların ardından belediye ekiplerince dernek önünden çıkarılan cenaze, Fatih Sultan Mezarlığına defnedildi.

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