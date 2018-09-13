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Dernekler Dairesi Başkanlığının ismi değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 05:34 | Son Güncelleme

Kurumun adının "Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmesini içeren Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı

Dernekler Dairesi Başkanlığının adı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi.

"Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Dernekler Dairesi Başkanlığının adı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü olarak yeniden düzenlendi.

Aynı kararnamede, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri de belirlendi.

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Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü

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