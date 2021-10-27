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  4. Dernekte can alan anlaşmazlık! Silahlarla çatıştılar: 2 ölü, 2 yaralı

Dernekte can alan anlaşmazlık! Silahlarla çatıştılar: 2 ölü, 2 yaralı

27.10.2021 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'daki bir dernekle silahlı çatışma çıktı. İki kişinin hayatını kaybettiği çatışmadan 2 kişi de ağır yaralı olarak kurtulabildi.

Dernekte can alan anlaşmazlık! Silahlarla çatıştılar: 2 ölü, 2 yaralı

Olay, Yavruturna mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, Esnafevler 1. Sokak üzerinde faaliyet gösteren Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Dernekten yükselen silah sesleri üzerine vatandaşlar polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 ÖLÜ, 2 YARALI

Silahlı kavgada dernekte bulunan Cihan Kanbur olay yerinde yaşamını yitirirken, Semih Özçelik (16), Kadir Özlem (39) ve Muhammed Yücel (31) ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Semih Özçelik hayatını kaybetti, diğer iki yaralanın ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kanbur’un cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA

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