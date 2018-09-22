Dernekten çalınan 60 bin liralık eşya, oto tamirhanesinden çıktı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te bir dernekten çalınan yaklaşık 60 bin lira değerindeki ev eşyası, polisin bir oto tamirhanesine düzenlediği operasyonda ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 12 Eylül günü İncilikaya Mahallesi'nde bulunan bir dernekten yaklaşık 60 bin lira değerinde beyaz eşya, elektrikli ev aletleri ve mobilya takımlarının çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı. Ekipler, çalınan eşyaların, Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir oto lastik tamirhanesinde olduğunu tespit etti. Tamirhaneye baskın düzenleyen ekipler, çalıntı eşyaları ele geçirdi. Eşyalar sahibine teslim edilirken, hırsızlıkla ilgili T.M., F.E. ve G.Ç. gözaltına alındı.

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