Derrick May Türkiye’ye geliyor

Dünyaca ünlü DJ Derrick May, İstanbul’da hayranlarına müzik keyfi yaşatacak.

Ceylan Çaplı’nın Mehmet Cavcı ile beraber hayata geçirdiği “2019” Red Bull Music kürasyonuyla bir geceliğine geri dönecek. 2019’un müdavimlerini ve de o günlere şahit olamamış müzikseverleri aynı çatı altında buluşturacak olan etkinlik 19 Nisan akşamı 20.19’dan itibaren Volkswagen Arena’da gerçekleşecek. Girişler ise TIR Girişi’nden yapılacak. Gecede; 2019 kabininde daha önce yer almış efsanevi DJ’ler Derrick May, Dimitri, U.F.U.K., CURE-SHOT gibi isimlerin yanı sıra yeni jenerasyondan birçok önemli isim kabinde olacak.



