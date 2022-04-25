HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ders boş diye bir evde toplanmışlardı... Korkunç olay! Liseli Mehmet hayatını kaybetti

Ders boş diye bir evde toplanmışlardı... Korkunç olay! Liseli Mehmet hayatını kaybetti

25.04.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Efeler ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Ders boş diye 5 lise öğrencisi, 15 yaşındaki arkadaşları C.E.D.’nin evinde toplanmıştı. Öğrenciler, sohbet ederken av tüfeğiyle oynamaya başladı. İddiaya göre, C.E.D.’nin elinde patlayan tüfekten çıkan saçmalar, Mehmet Arda Hür’ün (15) başına isabet etti. Hür, olay yerinde yaşamını yitirirken, C.E.D. ve 3 arkadaşı gözaltına alındı.

Ders boş diye bir evde toplanmışlardı... Korkunç olay! Liseli Mehmet hayatını kaybetti

Kan donduran olay, saat 12.00 sıralarında Zeybek Mahallesi 1547 Sokak'ta 3 katlı bir evin zemin katında meydana geldi. Kadıköy Abdulhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıfta eğitim gören 5 öğrenci, iddiaya göre dersleri boş olduğu için C.E.D.'nin evine gitti. Evde sohbet etmeye başlayan 5 arkadaş, bir süre sonra odadan aldıkları av tüfeği ile oynamaya başladı. C.E.D.'nin elindeki tüfek bir anda ateş aldı. Saçmalar karşısında duran Mehmet Arda Hür'ün başına isabet etti. Hür, kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşları ise panik içinde dışarı kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hür'ün öldüğünü belirledi. C.E.D. ve 3 arkadaşı gözaltına alındı. Olay yerine gelen öğrenci yakınları ise büyük bir üzüntü yaşadı.

0b1835cab883b1a1d38d01d9615e6560

"İÇERİ BAKTIĞIMDA YERDE YATIYORDU"

Olayın yaşandığı sırada C.E.D.'nin amcası Coşkun Fırat D. ise evin yakınından geçerken çocukların bağırmalarını duyup eve yaklaştığını belirterek, "Bağırışları duyup eve geldiğimde yeğenim C.E.D. 'Çocuk öldü' diyerek koşarak yanıma geldi. İçeriye baktığımda çocuk yerde yatıyordu. Yerde yatan çocuğu önce kucaklayıp dışarı çıkarmayı düşündüm. Sonra vazgeçtim. Hemen ambulansı aradım ve yardım istedim" ifadelerini kullandı.

3e1ec207f385d4a14805644383b3d0fd

Olayda hayatını kaybeden Mehmet Arda Hür'ün cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

98c3fee1c9625411417a5c55e35d57c5

881bdb349a0581df5d56835696475e16

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fitre nedir?Fitre nedir?
Zabıta kendini böyle savundu: Namaz kılıyordumZabıta kendini böyle savundu: Namaz kılıyordum
Turistler resmen akın etti! Yüzde 245 artışTuristler resmen akın etti! Yüzde 245 artış
Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araba almak isteyenlere kötü haber!

Araba almak isteyenlere kötü haber!

Gelinin önüne geçti! Sosyal medyada yorum yağdı

Gelinin önüne geçti! Sosyal medyada yorum yağdı

Vakalar arttı, yeniden kapanma endişesi rafları boşalttı

Vakalar arttı, yeniden kapanma endişesi rafları boşalttı

Akşener, adaylığa mı hazırlanıyor! Sürpriz iddia...

Akşener, adaylığa mı hazırlanıyor! Sürpriz iddia...

'Tüm anketlerde önde teklifimiz...'

'Tüm anketlerde önde teklifimiz...'

EDAŞ açıklama yaptı! ‘Elektrik kesik miydi?’ tartışması büyüyor

EDAŞ açıklama yaptı! ‘Elektrik kesik miydi?’ tartışması büyüyor

İlginizi Çekebilir

Kendi filmini topa tuttu! "Hayatımın en büyük başarısızlığı”

Kendi filmini topa tuttu! "Hayatımın en büyük başarısızlığı”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Kızını öldürdüğünü iddia etti! Pompalı tüfekle peşine düştü

Kızını öldürdüğünü iddia etti! Pompalı tüfekle peşine düştü

Seri katilin mektupları! “Garajımda bir ölüm odası...”

Seri katilin mektupları! “Garajımda bir ölüm odası...”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.