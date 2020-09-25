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  4. Ders çalışırken depreme yakalandılar! 2 kız kardeş büyük paniğe kapıldı

Ders çalışırken depreme yakalandılar! 2 kız kardeş büyük paniğe kapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 09:56 | Son Güncelleme

Marmara Denizi'nde meydana gelen depreme ders çalışırken yakalanan 2 küçük kız kardeşin yaşadığı korku kameraya yansıdı.

Ders çalışırken depreme yakalandılar! 2 kız kardeş büyük paniğe kapıldı

Marmara Denizi'nde dün 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin 18,87 kilometre açığındaki sarsıntı, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Sultangazi'de evde ders çalışan Yaren (6) ve Yağmur (8) Keşçi kardeşleri o anları cep telefonu kamerasıyla kaydediyordu. Küçük kardeşler ders çalışırken bir anda sarsıntı oldu.

BÜYÜK PANİK YAŞADILAR

Elbise dolabının sallanmasından dolayı çıkan ses üzerine Keşçi kardeşler, büyük bir panik ve korku yaşadı. İki kardeş, 'anne' diye bağırarak koşarak odadan çıktı.

Kaynak: DHA


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