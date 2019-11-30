Ders esnasında tavan döküldü! Öğrenciler şans eseri kurtuldu

Yavuzeli ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki Yavuz Sultan Selim Okulunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çatlaklar oluştu. Öğretmen ve öğrenciler 4 katlı binada ders işlerken bazı sınıfların tavanındaki sıvalar koparak yere düşmeye başladı.

DERİN ÇATLAKLAR OLUŞTU

Öğretmen ve öğrenciler olaydan şans eseri yara almadan kurtulurken, okul hızla tahliye edildi. Tüm öğretmen ve öğrencilerin dışarıya çıkartıldığı okulda, bazı sınıflarda, koridorlarda ve kalorifer kazanı dairesinde derin çatlaklar oluştuğu görüldü.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okulda eğitime ara verdi. Öğrencilerin yakınlardaki okullara dağıtılacağı öğrenildi.

(İHA)

