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Ders esnasında tavan döküldü! Öğrenciler şans eseri kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 00:10 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesindeki bir okulda sabah öğretmen ve öğrenciler derste olduğu esnada tavandaki sıvalar düşmeye başladı. Şans eseri yara almadan kurtulan öğrenciler okuldan tahliye edildi.

Yavuzeli ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki Yavuz Sultan Selim Okulunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çatlaklar oluştu. Öğretmen ve öğrenciler 4 katlı binada ders işlerken bazı sınıfların tavanındaki sıvalar koparak yere düşmeye başladı.

DERİN ÇATLAKLAR OLUŞTU

Öğretmen ve öğrenciler olaydan şans eseri yara almadan kurtulurken, okul hızla tahliye edildi. Tüm öğretmen ve öğrencilerin dışarıya çıkartıldığı okulda, bazı sınıflarda, koridorlarda ve kalorifer kazanı dairesinde derin çatlaklar oluştuğu görüldü.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okulda eğitime ara verdi. Öğrencilerin yakınlardaki okullara dağıtılacağı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Yavuzeli Okul

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