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Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

EĞİTİM HABERLERİ  | 14.09.2018 15:23 | Son Güncelleme

Ücretsiz dağıtılması için Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okullara göndereceği kitaplarda sorun yaşandığı haberlerinin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı, 141 milyon ders kitabından 125 milyonunun okullara teslim edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuya değinmiş, "Bakanımız ile konuştum, hallediliyor" demişti

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğrencilere ücretsiz dağıtılacak 141 milyon ders kitabından 125 milyonunun illere ve okullara dağıtımı yapıldı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak 141 milyon 722 bin 460 ders kitabının 125 milyonunun illere ve okullara teslim edildiği kaydedildi.

Kalan yaklaşık 16 milyon ders kitabının ise eğitim öğretim yılının başlayacağı 17 Eylül Pazartesi'ye kadar öğrencilerin sıralarının üzerinde hazır olacağı belirtildi.

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3. Havalimanı inşaatında yetersiz gıda, barınım ve pireli yataklar, ardarda yaşanan işçi ölümleri, kötü çalışma koşulları nedeniyle emekçiler grevde. Hiçbir gazete, basın, bunu vermemekte bu şaşırtmadı, twitterden durumu takip edebilirsiniz lütfen onlara ses olun!
eskiden para ile alırdık kaplardık özen gösterir değer verirdik, şimdi bedava ne değer verirler ne de açıp okurlar.
kitaplar bedava veriliyor bu güzel bir şey ama bu kitaplardan hiç ders verilmiyor öğretmen başka kitap aldırıyor parayla
beleş kitap dağıtacağınıza bu kadar zam yapmayın????
daha kitaplar ilçeye gelmedi ki okula gelsin batıda böyleyse doğuyu bilemiyorum
Sırf yandaş para kazansın diye yapılan bir iş, aklı başında müdür ve öğretmenlerin olduğu çoğu okulda bu kitapların kapağı bile açılmıyor, başkaca kitaplar alınıyor kaynak kitap adı altında, zaten ders kitabından başka her şeye benziyorlar, propaganda bildirisi gibiler hani...
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