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Ders kitaplarını yırtıp uyuşturucu sakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 14:34 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı, narkotik suçlarla mücadele grubu bir süredir takibe aldığı Memduh K.’nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.Müşterileri de takibe alınan Memduh K.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı, narkotik suçlarla mücadele grubu bir süredir takibe aldığı Memduh K.’nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Müşterileri de takibe alınan Memduh K. tespitler üzerine gözaltına alındı. Zanlının evinde yapılan aramada, farklı miktarlarda, satışa hazır çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin ortaokul ve ilkokul ders ve test kitaplarından yırtılan yapraklara sarılmış olması dikkat çekti. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde ilk sorgusu yapılan Memduh K., ardından Gemlik Adliyesine sevk edildi.

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