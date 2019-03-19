Ders saatlerine uyulmadığı gerekçesiyle üniversiteden tazminat kazandı

Murat ŞAHBAZ/EMİRDAĞ (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde Orhan Güllü (38), 2014 yılında kayıt yaptırdığı Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yapı Denetim Bölümü'nü, ikinci öğretim ders saatlerine uyulmadığı gerekçesiyle 5 yılda tamamlayabildiği gerekçesiyle açtığı davada, üniversiteyi 3 bin 300 lira tazminat ödemeye mahkum ettirdi.

Emirdağ Belediyesi'nde memur olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Orhan Güllü, 2014 yılında AKÜ Emirdağ Meslek Yüksekokulu (MYO) Yapı Denetim Bölümü'nün ikinci öğretimini kazandı. Memur olması dolayısıyla ikinci öğretimi tercih eden Orhan Güllü, akşam verilmesi gereken derslerin, birinci öğretimle aynı saate denk gelen sabah saatlerine konulması nedeniyle ilk yıl devamsızlıktan kaldı.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Bunun üzerine Orhan Güllü, ikinci öğretim ders saatlerine uyulmadığı gerekçesiyle üniversite hakkında dava açtı. Mahkeme 2016 yılında Orhan Güllü'yü haklı bulurken, yürütmenin durdurulmasına ve Güllü'nün mağduriyetinin giderilmesine hükmetti. Bu kararın ardından okuldaki derslerin bazıları Orhan Güllü'nün mesai saatleri sonrasına konuldu. Mahkeme kararına rağmen bazı ders saatlerinin yine gündüze konulması nedeniyle mağdur olduğunu gerekçe gösteren Orhan Güllü, AKÜ Rektörlüğü hakkında 20 bin 300 liralık tazminat davası açtı. Mesai saatinde kalan derslerinin ise sadece sınavlarına giren Orhan Güllü, bu yıl mart ayında mezun olmaya hak kazandı.

KARAR İSTİNAFA TAŞINDI

Afyonkarahisar İdare Mahkemesi'nde geçen yıl mart ayında görülen davada Orhan Güllü haklı bulunarak, AKÜ'nün kendisine toplam 3 bin 300 lira maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Davalı AKÜ'nün avukatı, hukuka ve mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle kararı istinafa taşıdı. Geçen yıl kasım ayında Konya Bölge İdare Mahkemesi'nde görülen davada, AKÜ'nün avukatının yaptığı itiraz reddedildi.

'KANUNEN YANLIŞ BİR UYGULAMAYDI'

Orhan Güllü, "2014 yılında AKÜ'ye bağlı Emirdağ MYO'da Yapı Denetim Bölümü öğrencisi olarak öğrenime başladım. Çalıştığım için ikinci öğretimi özellikle seçtim. Fakat üniversite ikinci öğretimin derslerini de normal öğretim saatlerinde yaptı. Fakat bu kanunen yanlış bir uygulamaydı. Ben de bunu yargıya taşıdım. Beni her defasında devamsızlıktan bıraktılar. 2 yıllık okulu 5 yılda bitirdim. 2014'te başladım 2019'da bitti okulum. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi, fakat üniversite ısrarla derslerimi sürekli normal öğretim saatlerine koydu. Ben de çalıştığım için gündüz derslerine devam edemedim ve devamsızlıktan kaldım. En son tazminat davası açtım ve onu da kazandım. Benim durumumda olan binlerce öğrenci olduğunu biliyorum. Bu yüzden mahkemeye verdim. Emsal teşkil etmesini umuyorum" dedi.

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