HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ders sırasında hayallere dalmak çocuklarda öğrenmeyi olumsuz etkiliyor

Ders sırasında hayallere dalmak çocuklarda öğrenmeyi olumsuz etkiliyor

28.04.2022 04:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belfast'taki Queen Üniversitesi'nin araştırması, küçük çocuklarda ders sırasında başka şeyler düşünmenin, başka bir deyişle "zihin gezinmesinin" (mind wandering) öğrenmeyi olumsuz etkilediğini ortaya koydu.

Ders sırasında hayallere dalmak çocuklarda öğrenmeyi olumsuz etkiliyor

Kuzey İrlanda'da yapılan bir araştırma, ders sırasında hayallere dalıp gitmenin okul çağındaki çocukların öğrenme düzeyini etkilediğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, dersten kopup hayallere dalan çocukların öğrendiği bilgiler, dersi dikkatle dinleyenlere oranla daha az.

Belfast'taki Queen Üniversitesi'nin araştırması, küçük çocuklarda ders sırasında başka şeyler düşünmenin, başka bir deyişle "zihin gezinmesinin" (mind wandering) öğrenmeyi nasıl etkilediğini inceleyen ilk bilimsel çalışma.

6-11 yaş aralığındaki 97 çocuğun katıldığı araştırma için, Antik Yunan döneminde yaşayan bir firavuna ait kurgu bir hikayenin kaydı dinletildi.

Bu çocuklara, hikayeyi hâlâ dikkatle dinlediklerini test etmek için 2 dakikada bir sorular soruldu.

Hikaye sona erdikten sonra da çocuklara neleri hatırladıklarını anlamak için 10 soru yöneltildi. Çocuklara hikayeyi beğenip beğenmedikleri ve hikayenin ilgilerini çekip çekmediği ile ilgili sorular da soruldu.

Hikaye sırasında en sık "hülyalara dalan" çocukların hikayeye dair daha az şey hatırladığı gözlemlendi. Bu da hayal kurmanın çocukların öğrenmesini etkilediğine işaret etti.

Sürenin çeyreği boyunca çocuklar hayallere daldı

Uzmanlar, hayal kurmanın ve dikkat dağılmasının çocuklarda kaçınılmaz olduğunu söylüyor.

Queen Üniversitesi'nin araştırması da, deneyin yapıldığı sürenin çeyreği boyunca, çocukların istemsiz olarak hayal kurduğunu ortaya koydu.

cocuk

Araştırmanın yazarları, "Bildiğimiz kadarıyla bu, çocuk örneklemi üzerinden zihin gezinmesi ile öğrenme arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk araştırma" dedi.

BBC'ye konuşan araştırmanın yazarlarından Dr. Agnieszka Graham bu ilişkiyi inceleyerek, küçük yaştaki öğrencilerde dalgınlığı önleyecek yolları daha kolay bulabileceğimizi belirtti.

Derse ilgi fazlaysa hayal kurma azalıyor

Gün içinde hayal kurmak, hem yetişkinler hem de çocuklar arasında yaygın.

Bu alanda daha önce yetişkinleri odağına alan araştırmalar yapılmış, hayal kurmanın "okuma gibi farklı öğrenme aktivitelerindeki performansı azalttığı" ortaya konmuştu.

dalgin cocuk

Queen Üniversitesi'nin raporuna göre, eğer çocuklar derse daha fazla ilgiliyse, daha az hayal kuruyor.

Hayal kurmanın "eğitimsel aktiviteler" sırasında çocuklar için zararlı olabileceğine dikkat çekilen raporda, "Çocukların bir konuya olan ilgisi, zihnin ne kadar gezindiğini de etkiliyor, bu da katılımcıların dinledikleri hikayeyi hatırlama yetkinliğine etki ediyor" denildi.

Dr. Graham, çocukların ne zaman ve neden ders sırasında hayal kurduğunu araştırmanın, öğretmenlerin dalgınlığın önüne geçmesini sağlayabileceğini söyledi.

Okullarda ders sırasında dalıp giden çocukların sıklıkla başının belaya girdiğini, dikkatsizlikle ve saygısızlıkla suçlandıklarını ifade eden Dr. Graham, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna karşın, araştırmamız yetişkinler gibi çocukların da devamlı olarak tamamen konsantre olamadığını, okul günlerinin belli bir kısmında akıllarının başka yere gidebildiğini gösterdi.

"Bulgularımız, eğitimin ilk yıllarında ders sırasında hayal kurmanın sebeplerini ve sonuçlarını araştırırsak, çocukların dalgınlık yaşadığı anlarda bunu fark etmelerini ve dikkatini yeniden yaptıkları işe vermelerini sağlayacak önlemler geliştirebileceğimizi ortaya koyuyor. "

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD’den şok iddia! Arkasında onlar mı vardı?ABD’den şok iddia! Arkasında onlar mı vardı?
Özgür Özel, Ahmet Necder Sezer'in notunu paylaştı: Gözyaşlarımı katledilen hukuk için akıtıyorumÖzgür Özel, Ahmet Necder Sezer'in notunu paylaştı: Gözyaşlarımı katledilen hukuk için akıtıyorum
Ali Babacan resmen duyurdu! Altılı masa...Ali Babacan resmen duyurdu! Altılı masa...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

İstanbul'da 80 bin kişilik iftar! Uzunluğu 2 kilometreyi buldu

İstanbul'da 80 bin kişilik iftar! Uzunluğu 2 kilometreyi buldu

Korkunç olay! Tahta sökmek isteyen 4 arkadaş hayatını kaybetti

Korkunç olay! Tahta sökmek isteyen 4 arkadaş hayatını kaybetti

Anlaştılar! İtiraz eden olmadı: Muhalefetin adayı...

Anlaştılar! İtiraz eden olmadı: Muhalefetin adayı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Tek bir sigara 66 kişinin ölümüne neden oldu

Tek bir sigara 66 kişinin ölümüne neden oldu

Elon Musk’a tepki yağdı! “Twitter’ı satın almak yerine…”

Elon Musk’a tepki yağdı! “Twitter’ı satın almak yerine…”

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.