Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Sosyal medyaya düşen ve öğretmenin sınıfta ders anlattığı esnada bir öğrencinin elektronik sigara içerken görüntülendiği video Twitter kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.
Videoda, öğretmenin ön sıralardaki öğrencilere ders anlattığı esnada, arka sıralarda oturan birkaç öğrencinin elektronik sigara içerek dumanını öğretmene doğru üflediği görülüyor.
Twitter kullanıcıları, okulda ders sırasında kaydedilen görüntülere tepki yağdırıyor.
İşte sosyal medyadaki o tepkilerden bazıları;
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