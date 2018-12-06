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Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 15:14 | Son Güncelleme

Bir öğretmenin ders anlattığı esnada sınıfta sıranın üstüne oturarak elektronik sigara içen öğrenci ve arkadaşlarının kaydettikleri video sosyal medyada büyük tepki çekti.

Sosyal medyaya düşen ve öğretmenin sınıfta ders anlattığı esnada bir öğrencinin elektronik sigara içerken görüntülendiği video Twitter kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.

Videoda, öğretmenin ön sıralardaki öğrencilere ders anlattığı esnada, arka sıralarda oturan birkaç öğrencinin elektronik sigara içerek dumanını öğretmene doğru üflediği görülüyor.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Twitter kullanıcıları, okulda ders sırasında kaydedilen görüntülere tepki yağdırıyor.

İşte sosyal medyadaki o tepkilerden bazıları;

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sosyal medya Okul Sınıf Video elektronik sigara öğrenci

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Okuyucu Yorumları 75 yorum
aile terbiyesi görmemiş insan böle olur bu ne saygısızlık
öğretmen ne yapsın buna ne yapsa suçlu öğretmen hayırlı olsun vatana eh artık veliler terbiye eder çocuklarını biraz geçolsada
ondan sonra da öğretmen öğrenci ye vurmaz diye çıkar biryerlerini yirtarlar
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