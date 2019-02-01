Ders zili çalmadan bu 5 öneriye kulak verin

Medline Adana Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Yunus Emre Sönmez, iki haftalık tatilin ardından duygusal, fiziksel ve psikolojik olarak çocukların okula adapte olmalarını sağlamak gerektiğini söyledi.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Yunus Emre Sönmez, ailelerin çocuklarla okula başlamadan önce iyi bir iletişim kurması gerektiğini vurgulayarak birtakım önerilerde bulundu.

Davranışlarını gözlemleyin

Ailelerin çocukları ile konuşmaları ve onları dikkatle dinlemeleri gerektiğini anlatan Dr. Yunus Emre Sönmez, “Çocuğun her şeyden önce anlaşıldığını ve duygularının önemsendiğini hissetmeye ihtiyacı vardır. Okulla ilgili konularda kendisiyle konuşulurken korkuları ya da kaygıları olup olmadığı, davranışları çok iyi gözlenmelidir” dedi.

Gereksiz sorumluluk yüklemeyin

Bazen, tatilin oluşturduğu rehavetten kurtulup okula geri dönmenin özellikle küçük sınıflar için zor olabildiğini ifade eden Dr. Sönmez, “Bu geçiş sürecinde biraz daha dikkatli davranmak hem ebeveynlerin hem de çocuğun işini kolaylaştıracaktır. Çocuğa okul ve eğitimle ilgili gereksiz ve fazladan sorumluluklar yüklenmemelidir. Ona, okulun kendi gelişimi ve toplumsal yaşam için gerekli olduğu sadece bir biçimde anlatılmalıdır. Okula gitmek için isteksiz olan çocuklara karşı sabırlı davranmak ve derslere devam etmezse kaçıracağı önemli konular olacağı yumuşak bir dille, aşağılamadan ve yargılamadan izah edilmelidir” diye konuştu.