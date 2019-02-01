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Ders zili çalmadan bu 5 öneriye kulak verin

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 14:26 | Son Güncelleme

Medline Adana Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr.

Ders zili çalmadan bu 5 öneriye kulak verin

Medline Adana Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Yunus Emre Sönmez, iki haftalık tatilin ardından duygusal, fiziksel ve psikolojik olarak çocukların okula adapte olmalarını sağlamak gerektiğini söyledi.
Psikiyatri Uzmanı Dr. Yunus Emre Sönmez, ailelerin çocuklarla okula başlamadan önce iyi bir iletişim kurması gerektiğini vurgulayarak birtakım önerilerde bulundu.

Davranışlarını gözlemleyin
Ailelerin çocukları ile konuşmaları ve onları dikkatle dinlemeleri gerektiğini anlatan Dr. Yunus Emre Sönmez, “Çocuğun her şeyden önce anlaşıldığını ve duygularının önemsendiğini hissetmeye ihtiyacı vardır. Okulla ilgili konularda kendisiyle konuşulurken korkuları ya da kaygıları olup olmadığı, davranışları çok iyi gözlenmelidir” dedi.

Gereksiz sorumluluk yüklemeyin
Bazen, tatilin oluşturduğu rehavetten kurtulup okula geri dönmenin özellikle küçük sınıflar için zor olabildiğini ifade eden Dr. Sönmez, “Bu geçiş sürecinde biraz daha dikkatli davranmak hem ebeveynlerin hem de çocuğun işini kolaylaştıracaktır. Çocuğa okul ve eğitimle ilgili gereksiz ve fazladan sorumluluklar yüklenmemelidir. Ona, okulun kendi gelişimi ve toplumsal yaşam için gerekli olduğu sadece bir biçimde anlatılmalıdır. Okula gitmek için isteksiz olan çocuklara karşı sabırlı davranmak ve derslere devam etmezse kaçıracağı önemli konular olacağı yumuşak bir dille, aşağılamadan ve yargılamadan izah edilmelidir” diye konuştu.

Arkadaşlarıyla görüşmesini engellemeyin
Çocuğun sağlıklı gelişimi için eğitim kadar oyun ve akran ilişkilerinin de gerekli olduğunu hatırlatan Sönmez, bu nedenle okullar açıldı diye çocuğun oyuncaklarının ya da oyun araçlarının tamamen kaldırılmaması gerektiğini söyleyerek ailelere okul döneminde çocuğun sosyal çevreyle iletişiminin devam etmesi için oyun oynaması ve sevdiği etkinliklere devam etmesinin belirli saatler içerisinde olacak şekilde düzenlenmesini tavsiye etti.

Sürekli geçmişi deşmeyin
İlk dönem dersleri iyi olmayan çocuklara sürekli geçmişi hatırlatmanın onu motive etme konusunda olumsuz bir etki oluşturabileceğini söyleyen Dr. Yunus Emre Sönmez, şöyle devam etti:
“Bu konuda suçlayıcı değil, yardımcı olmak için iş birliği içerisinde olmak ailenin daha kolay yol almasını sağlar. ‘Daha iyi notlar alman lazım’ ya da ‘karnende yine zayıf olursa yazın tatili unut’ ve benzeri söylemler işe yaramayacağı gibi tam tersine onun motivasyonunu azaltabilir. Bunun yerine ‘düşük notlar aldığın dersler için birlikte neler yapabiliriz? Sana nasıl yardımcı olmamızı istersin’ şeklindeki yaklaşımlar hem iletişiminizi güçlendirecek hem de çocuğun motivasyonunu artıracaktır.”

Okul yönetimi ile temasta olun
Ebeveynlerin okul yönetimi ve eğitimcilerle iletişimde olmalarının önemine de değinen Dr. Sönmez, “Çocukların, evden daha çok okulda zaman geçirdiği asla unutulmamalı, okul yönetimi tarafından verilen geri bildirimler mutlaka ciddiyetle değerlendirilmelidir. Olası bir öğrenme güçlüğü ya da dikkat eksikliğinin tespiti, akademik başarının düşmemesi için şarttır” şeklinde konuştu.

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