HABER

Ders zili öncesi kalbi duran 6 yaşındaki Derin, kalp masajıyla hayata döndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 16:40 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, ilkokul birinci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Derin Gümüşsoy'un kalbi, ilk ders zilini beklediği okul bahçesinde durdu.

Ders zili öncesi kalbi duran 6 yaşındaki Derin, kalp masajıyla hayata döndürüldü

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, ilkokul birinci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Derin Gümüşsoy'un kalbi, ilk ders zilini beklediği okul bahçesinde durdu. Duran kalbi, okula gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırılan Derin, hastanede tedaviye alındı.
Milas Dr. Mete Ersoy İlkokulu 1-A sınıfı öğrencisi Derin Gümüşsoy, saat 08.15 sıralarında, okul bahçesinde arkadaşlarıyla derse girmeyi beklerken yere yığıldı. Öğretmenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Okula gelen sağlık görevlileri, küçük kızın kalbinin durduğunu belirledi.
Kalp masajı yapılarak duran kalbi tekrar çalıştırılan küçük kız, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeyi atlatamayan Derin, buradaki ilk müdahalenin ardından da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edildi.
48 saat boyunca gözetim altında tutulacağı bildirilen Derin Gümüşsoy'un ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERTürkiye'nin en güzel kadınlarıTürkiye'nin en güzel kadınları
AK Parti İstanbul Milletvekili Kubat’ın acı günüAK Parti İstanbul Milletvekili Kubat’ın acı günü
Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardıDikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı açıklaması

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı açıklaması

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis cezası

Feci ölüm! Sıkışarak can verdi

Feci ölüm, gören kafasını çevirdi! Sıkışarak can verdi

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı kadın öldü

Korkunç ölüm! Sokak köpekleri canını aldı

Asit saldırısına uğramıştı! Berfin eski yüzüne kavuşmak için tedaviye başladı

Aylar sonra aynaya baktı ve... Tek hayali var o da...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.