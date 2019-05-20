Ders zili öncesi kalbi duran 6 yaşındaki Derin, kalp masajıyla hayata döndürüldü

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, ilkokul birinci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Derin Gümüşsoy'un kalbi, ilk ders zilini beklediği okul bahçesinde durdu. Duran kalbi, okula gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırılan Derin, hastanede tedaviye alındı.

Milas Dr. Mete Ersoy İlkokulu 1-A sınıfı öğrencisi Derin Gümüşsoy, saat 08.15 sıralarında, okul bahçesinde arkadaşlarıyla derse girmeyi beklerken yere yığıldı. Öğretmenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Okula gelen sağlık görevlileri, küçük kızın kalbinin durduğunu belirledi.

Kalp masajı yapılarak duran kalbi tekrar çalıştırılan küçük kız, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeyi atlatamayan Derin, buradaki ilk müdahalenin ardından da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edildi.

48 saat boyunca gözetim altında tutulacağı bildirilen Derin Gümüşsoy'un ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

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