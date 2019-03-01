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Dershane açan, FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıran 7 şüpheli adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 15:14 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY üyelerinin çocukları için apartman dairesinde oluşturdukları dershanede eğitim verdikleri ve örgüt üyelerini yurt dışına kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, FETÖ/PDY üyelerinin çocukları için apartman dairesinde oluşturdukları dershanede eğitim verdikleri ve örgüt üyelerini yurt dışına kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, salı günü FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Kocaeli merkezli, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında 'örgüt üyesi olmak' suçundan yakalama kararı bulunan ve örgütün sözde üst düzey yönetici konumundaki mahrem abileri ile ailelerini yasadışı yollarla yurt dışına kaçıran ve kentte yasa dışı dershane işleten 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da örgüte ait olduğu değerlendirilen yüklü miktarda para ile çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve kitap ele geçirildi. Operasyon kapsamında baskın yapılan İzmit'teki bir apartman dairesi ise örgütün gizli dershanesi çıktı. Dershanede örgüt üyelerinin çocuklarına ders verdikleri de belirlenen 7 şüpheli, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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