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  4. 'Dershaneye gidiyorum' diye evden çıktı! Hastanenin 5.katından atladı

'Dershaneye gidiyorum' diye evden çıktı! Hastanenin 5.katından atladı

22.03.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşanan acı olayda 17 yaşındaki İ.S.K. bir hastanenin 5. katından atlayarak yaşamına son verdi. Evden çıkarken ailesine dershaneye gideceğini söyleyen kızın neden intihar ettiğine dair bilgiye ulaşılamadı.

'Dershaneye gidiyorum' diye evden çıktı! Hastanenin 5.katından atladı

Sinop’un Boyabat ilçesinde 17 yaşındaki genç kız, evinden "Dershaneye gidiyorum" diye çıkıp, 5 katlı hastane çatısından atlayarak hayatını kaybetti.

MÜDAHALE EDİLDİ AMA...

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Sinop’un Boyabat ilçesinde meydana geldi. 5 katlı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi çatısından atlayan 17 yaşındaki İ.S.K., ağır yaralandı. Genç kız, sağlık ekiplerince burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DSDS

17 yaşındaki İ.S.K., Boyabat ilçesindeki evinden ailesine "Dershaneye gidiyorum" diyerek çıktığı, sonrasında ise kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. İ.S.K.’nin neden çatıdan atlama girişiminde bulunduğu henüz bilinmiyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)

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İntihar Sinop
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