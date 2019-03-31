HABER

"Dersim'i Türkiye'de model yapabiliriz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 23:32 | Son Güncelleme

Tunceli Belediye Başkan olan TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu: - "Bütün dostlara çağrımız, hiç ötekileştirmeden birlikte yönetebiliriz, birlikte iş yapabiliriz, birlikte Dersim'i Türkiye'de model yapabiliriz"

TUNCELİ (AA) - Tunceli Belediye Başkanlığını kazanarak Türkiye'de partisine ilk kez bir ilin belediye başkanlığını getiren Türkiye Komünist Partisinden (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu, "Bütün dostlara çağrımız, hiç ötekileştirmeden birlikte yönetebiliriz, birlikte iş yapabiliriz, birlikte Dersim'i Türkiye'de model yapabiliriz." dedi.

Maçoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre Tunceli Belediye Başkanlığını kazanmasının ardından seçim bürosuna gelerek vatandaşlarla başarısını kutladı.

Seçim bürosu önünde bekleyen kalabalığa seslenen Maçoğlu, "3 aya yakındır Dersim'de birlikte kapı kapı gezdik, yağmur, kar demeden bu sokaklarda epey mücadele edip ter döktük. Dersim halkı kapılarını, sofrasını bize açtı ve bugün saat 19.00'da halkın iradesi ortaya çıktı. Dersim halkı kendisine oy verdi." ifadesini kullandı.

Maçoğlu, şehirde halk ile kararlar alacaklarını anlatarak, "Sözümüzün arkasındayız, bu topraklarda, bu şehirde birlikte karar alacağız, Söylediklerimizin hepsini yapacağız, şeffaf olacağız, halkımıza yalan söylemeyeceğiz, adamcılık yapmayacağız, aşiretçilik yapmayacağız." diye konuştu.

Tunceli'ye hizmet etmek için çalışacaklarını vurgulayan Maçoğlu, "Bütün dostlara çağrımız, hiç ötekileştirmeden birlikte yönetebiliriz, birlikte iş yapabiliriz, birlikte Dersim'i Türkiye'de model yapabiliriz. Bu şehrin buna ihtiyacı var. Bu şehir bunu başarabilecek bir şehirdir. Çünkü aydınlık yüzler, vicdanlı insanların olduğu bir şehirdir." değerlendirmesinde bulundu.

Maçoğlu, bir gazetecinin TKP'nin Türkiye'de ilk defa bir ilin belediye başkanlığını kazandığını hatırlatması üzerine "Dersim çok ilklere sahne oldu. Dersim, aydın, bilime inanan, geriyi değil ileriyi örgütleyen şehirdir. Bunun için daha çok ilk olacak diye düşünüyorum." dedi.

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Bolu'da, Millet İttifakı seçim sonuçlarını kutladıBolu'da, Millet İttifakı seçim sonuçlarını kutladı
Düzce’de seçimleri Faruk Özlü kazandıDüzce’de seçimleri Faruk Özlü kazandı
Anahtar Kelimeler:
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri Mehmet Fatih Maçoğlu Tunceli Tunceli belediyesi Türkiye Komünist Partisi

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.