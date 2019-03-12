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Derslere 5 dakika müzik arası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 11:16 | Son Güncelleme

Samsun'da bir lisede başlatılan "Derse 5 Dakika Ara" projesi kapsamında, öğrencilerden oluşan müzik grubu, derslere girerek 5 dakikalık mini konser veriyor - Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Kurtuluş Çelik: - "Bu projemizin diğer kurumlarımızda da örnek alınıp uygulanması bizleri daha çok mutlu edecektir. Öğretmen arkadaşlarımız sınıflarda öğrencilerin dikkatlerini toplamalarından son derece memnunlar"

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'un Atakum ilçesinde bir lisede öğrencilerin motivasyonunu artırmak için hazırlanan proje kapsamında, öğrencilerden oluşan müzik grubu sınıflarda mini konserler veriyor.

Atakum Cumhuriyet Anadolu Lisesinde dönem başında "Derse 5 Dakika Ara" projesi uygulamaya konuldu. Proje kapsamında ney, gitar, darbuka ve kemençe gibi enstrümanları çalabilen öğrencilerden müzik grubu oluşturuldu. Gruptaki öğrenciler beden eğitimi, rehberlik ve müzik derslerinde öğretmenlerinden izin alıyor. Ardından matematik, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat derslerinin yapıldığı sınıflarda 5 dakikalık konserler veren öğrenciler arkadaşlarının dikkatini toplamaya çalışıyor.

Okul Müdürü Kurtuluş Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamadan olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi. Sene başında, fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi derslerde 40 dakika süresince öğrencilerin ilgi ve dikkatlerinin dağıldığını tespit ettiklerini anlatan Çelik, "Bunun için ne yapabiliriz?" diye yola çıkarak proje ürettiklerini belirtti.

"Öğrenci ve öğretmenlerimizin 5 dakikalık müzik etkinliğiyle dikkatlerini toplamaları, motivasyonlarını sağlamalarını, neşelenmelerini, okula mutlu gelip, mutlu ayrılmalarını sağlamak amacıyla projeyi hayata geçirdik." diyen Çelik, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra velilerden de projeyle ilgili olumlu dönüşler aldıklarını dile getirdi. Proje kapsamında öğrencilerin birbirleri arasında ilişkilerinin de geliştiğine işaret eden Çelik, şöyle konuştu:

"Bu projemizin diğer kurumlarımızda da örnek alınıp uygulanması bizleri daha çok mutlu edecektir. Öğretmen arkadaşlarımız sınıflarda öğrencilerin dikkatlerini toplamalarından son derece memnunlar. Başarılarının notlarına yansıdığını toplantılarda söylüyorlar. Memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Öğrenci velilerimiz okul ziyaretlerinde çocuklarının okula gelme şevklerinin arttığını söyleyip bunun nedenini sorduklarında biz de projeyi anlatıyoruz."

- Teneffüsler de eğlenceli geçiyor

Çelik, uygulamanın teneffüslerde ve öğle tatilinde kantin çevresinde sürdürüldüğünü aktardı. Öğrencilerin etkinliklere katılabildiğini söyleyen Çelik, "Öğrencilerimiz isterlerse oynayabiliyor isterlerse tempo tutabiliyor, neşeleniyor ve mutlu oluyorlar. Etkinliğin ardından yeniden derse dönüyorlar. Bu şekilde okulumuzda eğitim ve öğretim faaliyetleri daha akıcı hale geldi." dedi.

- "Derse katılım arttı"

Matematik öğretmeni Tarık Uçar da projeyle öğrencilerin derse katılımının arttığına işaret etti. Uygulamanın öğrencinin dikkatini yeniden toplamasını ve dinlenmesini sağladığını vurgulayan Uçar, "Sınıfa gelen müzik grubu yaptıkları müziklerle sınıfın havasını değiştiriyor, öğrencilerin dikkatlerini çekiyorlar. Böylece bir sonraki derse öğrenciler motivasyonları artmış bir şekilde giriyorlar. Artık daha iyi ders işliyoruz. Bunun ders notlarına da yansıyacağını düşünüyorum." dedi.

- Öğrenciler mutlu

Okulun 11. sınıf öğrencisi Duygu Akdil, projenin derslere katılımı arttırdığını belirterek "Özellikle matematik, fizik, kimya gibi derslerde bunalıyorduk. Uygulama dersleri sevmemizi sağladı. Üstümüzde zaten ağır bir yük var. Seneye gireceğimiz sınava hazırlanıyoruz. Projeyle derslerimiz daha verimle ve eğlenceli ilerliyor. Bizim için çok güzel oldu." dedi.

Eskiden, "Ders bitsin, zil çalsın." diye beklerken artık derslerin eğlenceli geçtiğini ifade eden Akdil, "Uygulama derste dinlenmemizi sağlıyor. Müzikle kafamız dağılıyor. Sıkıldığımızda arkadaşlarımızla konuşuyorduk. Bu da öğretmenin dersi anlatmasını engelliyordu. Bu durumda derslerimizi daha iyi dinliyoruz. Dersler artık daha verimli ilerliyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Burak Albayrak da uygulamayla motivasyonlarının arttığına, derslerin daha eğlenceli geçtiğine dikkati çekerek "40 dakikalık derste sıkılabiliyorduk ve katkımız azalıyordu. Uygulama sonrası derse ve okula gelme isteğimiz arttı. Hem arkadaşlarımızla olan ilişkilerimiz arttı hem de derse olan ilgimiz arttı." değerlendirmesini yaptı.

Müzik grubu öğrencilerinden Süveybe Akçay da proje kapsamında derslere girerek müzik yaptıklarını, arkadaşlarının motivasyonunu artırdıklarını kaydeden Akçay, "Biz müzik ve rehberlik gibi derslerden çıkıp arkadaşlarımızın derslerine giriyoruz. Uygulamayla hem biz eğleniyoruz hem de arkadaşlarımızı eğlendiriyoruz." dedi..

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"Derse 5 Dakika Ara Projesi" Atakum Cumhuriyet Anadolu Lisesi müzik grubu Okul Müdürü Kurtuluş Çelik

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