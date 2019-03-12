Derslere 5 dakika müzik arası

Okul Müdürü Kurtuluş Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamadan olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi. Sene başında, fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi derslerde 40 dakika süresince öğrencilerin ilgi ve dikkatlerinin dağıldığını tespit ettiklerini anlatan Çelik, "Bunun için ne yapabiliriz?" diye yola çıkarak proje ürettiklerini belirtti.

Atakum Cumhuriyet Anadolu Lisesinde dönem başında "Derse 5 Dakika Ara" projesi uygulamaya konuldu. Proje kapsamında ney, gitar, darbuka ve kemençe gibi enstrümanları çalabilen öğrencilerden müzik grubu oluşturuldu. Gruptaki öğrenciler beden eğitimi, rehberlik ve müzik derslerinde öğretmenlerinden izin alıyor. Ardından matematik, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat derslerinin yapıldığı sınıflarda 5 dakikalık konserler veren öğrenciler arkadaşlarının dikkatini toplamaya çalışıyor.

"Öğrenci ve öğretmenlerimizin 5 dakikalık müzik etkinliğiyle dikkatlerini toplamaları, motivasyonlarını sağlamalarını, neşelenmelerini, okula mutlu gelip, mutlu ayrılmalarını sağlamak amacıyla projeyi hayata geçirdik." diyen Çelik, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra velilerden de projeyle ilgili olumlu dönüşler aldıklarını dile getirdi. Proje kapsamında öğrencilerin birbirleri arasında ilişkilerinin de geliştiğine işaret eden Çelik, şöyle konuştu:

"Bu projemizin diğer kurumlarımızda da örnek alınıp uygulanması bizleri daha çok mutlu edecektir. Öğretmen arkadaşlarımız sınıflarda öğrencilerin dikkatlerini toplamalarından son derece memnunlar. Başarılarının notlarına yansıdığını toplantılarda söylüyorlar. Memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Öğrenci velilerimiz okul ziyaretlerinde çocuklarının okula gelme şevklerinin arttığını söyleyip bunun nedenini sorduklarında biz de projeyi anlatıyoruz."

- Teneffüsler de eğlenceli geçiyor

Çelik, uygulamanın teneffüslerde ve öğle tatilinde kantin çevresinde sürdürüldüğünü aktardı. Öğrencilerin etkinliklere katılabildiğini söyleyen Çelik, "Öğrencilerimiz isterlerse oynayabiliyor isterlerse tempo tutabiliyor, neşeleniyor ve mutlu oluyorlar. Etkinliğin ardından yeniden derse dönüyorlar. Bu şekilde okulumuzda eğitim ve öğretim faaliyetleri daha akıcı hale geldi." dedi.