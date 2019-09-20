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Derslere giren kedi "Tarçın" teneffüslerde yavrularıyla ilgileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 13:47 | Son Güncelleme

Amasya'da Tuğgeneral Hikmet Akıncı İlkokulu öğrencileriyle öğretmenlerinin okulun bahçesinde beslediği kedi "Tarçın", iki yavru dünyaya getirdi - Ders saatlerinde öğrencilerle sınıfa giren "Tarçın", teneffüslerde ise yavrularıyla ilgileniyor - Okul müdürü Yavuz Kazancı: "Tarçın 257'nci öğrencimizdi. Yavrularımızın bu dönem okula kaydını yapmadık, ikinci dönem yapacağız. 258 ve 259 numaralarını yavrularımıza vereceğiz"

Amasya'da bir ilkokulda öğrenci ve öğretmenler tarafından bakılan ve okulun maskotu haline gelen kedi, ders saatlerinde öğrencilerle sınıfa giriyor, teneffüslerde ise yavrularıyla ilgileniyor.

Tuğgeneral Hikmet Akıncı İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, sokakta bulduklarını ve bakımını üslendikleri kediye "Tarçın'' ismini verdi.

Okulun bahçesinde besledikleri "Tarçın", kısa bir süre önce doğum yaparak dünyaya 2 yavru getirdi.

Ders saatlerinde öğrencilerle sınıfa giren "Tarçın", teneffüslerde ise yavrularının yanına gidiyor.

Okul müdürü Yavuz Kazancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla Tarçın'a tekrar kavuştuklarını söyledi.

Kedi Tarçın'ın artık "Anne Tarçın" olduğuna işaret eden Kazancı, "Tarçın yine derslerini aksatmıyor. Teneffüste de yavrularının ihtiyacını gideriyor. Tarçın daha da alıştı okula. Öğrenciler de hem Tarçın'ı hem yavrularını benimsedi." dedi.

Bunun yanında bir de sakat kedileri bulunduğunu, onun da bakımına okulda devam ettiklerini anlatan Kazancı, böylece okula ait 4 kedileri olduğunu belirtti.

- Yavruların ismini öğrenciler belirleyecek

Kazancı, Tarçın'ın yavrularının ismini öğrencilerinin belirleyeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tarçın yaz tatilinde de okuldaydı. Sürekli okula geldiğimiz için bakımına devam ediyorduk. Hayvan sevgisini farkındalık oluşturarak, çocuklara yaşatarak öğretiyoruz. Tarçın da çocuklara çok iyi adapte olduğu için herhangi bir risk durumu söz konusu değil. Çünkü Tarçın çok sakin bir kedi. Çocuklarımız da ona hassasiyetle yaklaşıyor."

Tarçın'ın okulun sembolü haline geldiğini vurgulayan Kazancı, "Biz aslında bir şey anlatmadan öğrencilerimiz Tarçın ile yaşayarak hayvanlara karşı duyarlı olmayı öğreniyor. Bizi en mutlu eden tarafı bu. Tarçın 257'nci öğrencimizdi. Yavrularımızın bu dönem okula kaydını yapmadık, ikinci dönem yapacağız. 258 ve 259 numaralarını yavrularımıza vereceğiz." diye konuştu.

Okulun üçüncü sınıf öğrencisi Hafza Fatma Akkaya da Tarçın'ın okulun bir parçası haline geldiğine dikkati çekerek, "Ona her gün yemek veriyorum. Tarçın'ın yavruları minik minik, çok güzel. Onlara çok iyi bakıyoruz. Lütfen hayvanlara iyi bakalım. Haberlerde duyuyorum, çok üzülüyorum. Hayvanlara eziyet çektirmeyelim. Onlar da canlıdır." ifadelerini kullandı.

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