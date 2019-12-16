Derslere girmeyen Doğa Koleji öğretmenleri okul yönetimine dilekçe verdi

Semih ÇALIŞKAN - Mertcan ÖZTÜRK- Cemal YURTTAŞ - İSTANBUL, (DHA) - DOĞA Koleji eğitim kurumunda görev yapan ve daha önce maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle derslere girmeme kararı alan pek çok öğretmen bugün yine derslere girmedi. Öğretmenler eğitim kurumunun Ataşehir'deki yönetim binası önünde açıklama yaparak, 'Bildirim ve İhtiramızdır' yazılı dilekçeleri okul yönetimine verdi. Doğa Koleji öğretmenleri aylardır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle bugün de derslere girmeme kararı aldı. Aldıkları kararı dün akşam saatlerinde sosyal medyadan paylaşan öğretmenler eğitim kurumunun Ataşehir'deki binası önünde toplanarak açıklama yaptı. "KİRA PARAMIZI ÖDEYEMİYORUZ" Öğretmen İsmail Sarp Aykurt, aylardır maaş alamadıklarının altını çizerek, "Eylül ayının yüzde 70'i ödenmemiş durumda. Kasım ve Ekim aylarının tamamı. Aralık ayının içerisindeyiz. Bununla beraber kira paramızı ödeyemiyoruz. Biz yasal hakkımızı kullanıyoruz. Yasal hakkımızı kullanarak burada dilekçe vermeye geldik. Hepimizin yaşabileceği problemler var. İfade etmek gerekiyor. Üç aydır maaş alamama durumumuz devam ediyor. Bununla ilgili doyurucu bir açıklama almış değiliz. Cumartesi günü açıklama yapılacağı söylenmişti. Pazartesi gününe ertelendi. Defalarca böyle gerçekleşti."

"TÜRKİYE GENELİNDE BİR BOYKOT SÖZ KONUSU" Farklı kentlerde de pek çok öğretmenin derslere girmediğini ifade eden Aykurt, "Biz arkadaşlarımızı da temsilen buradayız. Onlar adına konuşmamız mümkün olabilir. Çünkü herkes buraya gelemiyor. Türkiye genelinde devam eden boykot, iş bırakma, işe gitmeme ya da bununla beraber buna paralel olarak yürüyecek bir şekilde doldurma derslere girmeye direnme söz konusu. Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun boykotta olduğunu düşünüyorum. Çünkü bütün Türkiye'den haberler alıyoruz. Belki bir noktada velilerin tepkisi çok anlamlıydı. Onlara gerçekten teşekkür borçluyuz. Öğretmenlerin de sinmiş kabuklarından çıkması gerekir. Öğretmenler bunun arkasına sığınmamalı. Öğretmenler bir özne olarak çıkıp kendileri tarif etmeliler" şeklinde konuştu. "KİME SATILDIĞINI ÇOK UMURSAMIYORUZ" Okulun devri konusunda bir bilgileri olup olmadığı sorusuna öğretmen İsmail Sarp Aykurt, "Biz ödeme planına bakarız. Bizim için temel derdimiz ödeme takvimi. Kime satıldığını çok umursamıyoruz. Kime satılırsa satılsın bizim temel derdimiz, temel kaygımız maaşlarımızın alınması ve okulumuza sahip çıkıp, okulumuza dönmemiz" şeklinde yanıt verdi.