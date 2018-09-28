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Derslerinin kötü olduğu iddiasıyla intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 17:03 | Son Güncelleme

ANKARA Üniversitesi'nde öğrenci olduğu öğrenilen Özkan D.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- ANKARA Üniversitesi'nde öğrenci olduğu öğrenilen Özkan D. (28), derslerinin kötü olduğunu ileri sürerek dinlenmek için geldiği Konya'da, kaldığı otelin 3'üncü katındaki cama çıkıp, intihar girişiminde bulundu. Özkan D., yaklaşık 3 saatte ikna edilerek aşağı indirildi. Olay, saa 11.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems Tebrizi Mahallesi Şeref Şirin Sokak'ta bulunan bir otelin 3'üncü katında meydana geldi. Ankara Üniversitesi bilgisayar bölümü öğrencisi Özkan D., iddiaya göre, derslerinin kötü olması nedeniyle, kafa dinlemek için Konya'ya geldi. Yaklaşık 15 gün önce geldiği Konya'da otele yerleşen Özkan D., bunalıma girip kaldığı odanın penceresine çıktı. Otel personelinin durumu fark edip, ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, iftaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Özkan D.'nin atlama ihtimaline karşın yere hava yastığı açtı. Polislerin ikna çabalarını karşılıksız bırakan Özkan D.'nin polislere, "Derslerim çok kötü. Sınıfta kaldım. Ben aileme ne derim. Kafa dinlemek ve huzur bulmak için Konya'ya geldim" dediği öğrenildi. Özkan D., yaklaşık 3 saat süren çaba sonrası ikna edilerek aşağıya indirildi. Özkan D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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