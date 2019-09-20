Derste öğrenci, teneffüste anne

Amasya Tuğgeneral Hikmet Akıncı İlk ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin sahiplendiği “Tarçın” isimli kedi derslere girerek öğrencilik, teneffüste de yavrularına bakarak annelik yapıyor.

Tarçın okul yönetimi ve öğrenciler tarafından o kadar benimsenmiş ki adeta okulun bir öğrencisi gibi. “Tarçın” ders zili çaldığında öğrencilerle birlikte sınıfta dersleri dinliyor ve öğrencilerin motivasyonunu artırıyor. Öğrencilerde bu durumdan gayet memnun 3. sınıf öğrencisi Havza Fatma Akkaya, “Okula il geldiğimde Tarcın diye bir kedimizin olduğunu bilmiyordum, sonra öğrendim. Onu çok sevmeye başladım, ona her gün yemek veriyorum. Okulumuzla beraber onu çok seviyoruz. Lütfen hayvanlara iyi bakalım, haberlerde duyuyorum çok üzülüyorum, eziyet çektirmeyelim hayvanlara. Onlar da bir canlıdır. Tarçın derse giriyor, bizimle beraber ders dinliyor. Çok güzel oluyor okulumuzla beraber çok seviyoruz Tarçın’ı. Tarçın’ın minik minik yavruları var, okulumuzla beraber onları besliyoruz. Onlara çok iyi bakıyoruz, lütfen sizde hayvanlara çok iyi bakın” dedi.

Okul Müdürü Yavuz Kazancı da “Tarçın’ı” en az diğer öğrencileri kadar seviyor. Gün içinde Tarçın ile ilgilenmeyi de ihmal etmiyor. Teneffüslerde ise Tarçın’ın ilk yaptığı iş bahçedeki yavrularına bakmak ve onlarla ilgilenmek oluyor.

Amasya Tuğgeneral Hikmet Akıncı İlk ve Ortaokulu Müdürü Yavuz Kazancı, “Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Tarçın tekrar okulumuza geldi. Bu sefer bir farkla geldi, iki tane de yavrusu var. Anne Tarçın var bu sefer karşımızda. Yine derslerini aksatmıyor, derslerine devam ediyor. Teneffüslerde de yavrularının ihtiyaçlarını gideriyor, onların bakımlarını üstleniyor. Halihazırda 4 tane kedimiz var okulumuza ait. Bunların bakımlarını yapıyoruz. Tarçın 257. öğrencimizdi, yavrularımızın bu dönem okula ilk kayıtlarını yapmıyoruz. İkinci dönem başında yapacağız ve o zaman yavrularımıza 258 ve 259 numaraları yavrularımıza vereceğiz” diye konuştu.

