HABER

Dersten çağırdığı öğretmeni okulun koridorunda darbetti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 18:39 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da H.A., oğluna şiddet uyguladığını iddia ettiği öğretmen M.S.'yi sınıftan çağırıp, okulun koridorunda darbetti.

Dersten çağırdığı öğretmeni okulun koridorunda darbetti

Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da H.A., oğluna şiddet uyguladığını iddia ettiği öğretmen M.S.'yi sınıftan çağırıp, okulun koridorunda darbetti. Olay güvenlik kamerasına yansırken, H.A. gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan İsmet İnönü Ortaokulu'nda meydana geldi. H.A., öğretmeni M.S.'nin, oğluna şiddet uyguladığı iddiası üzerine okula gitti. H.A., okul binasına girerek, ders sırasında sınıfın kapısın açıp, öğretmen M.S.'yi konuşmak için dışarıya çağırdı. H.A., sınıftan çıkar çıkmaz okulun koridorunda M.S.'ye saldırdı. Okulun güvenlik kamerasına da yansıyan olayda H.A., öğretmene tokat ve yumruk atıp, boynunu sıktı. Öğretmen ise herhangi bir karşılık vermedi.
Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, H.A.'yı gözaltına aldı. H.A., karakola götürülürken, olay nedeniyle öğleden sonra okulda eğitime ara verildi.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNDEN TEPKİ
Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada olaya tepki gösterdi. Öztürk, "Öğrencilerini eğitmek ve topluma kazandırmaktan başka amacı olmayan, bu amaç uğrunda hedeflere ulaştıkça mutluluk duyan ve geleceğin meslek erbaplarını yetiştiren eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının bir yenisi de ilimizde gerçekleşmiştir. Öğretmenlerimizin motivasyonuna, itibarına ve hatta canına kast eden şiddet olayları, eğitim öğretim faaliyetlerinin önündeki en büyük engeldir. Eğitim çalışanları; veli, öğrenci gibi birçok kesim tarafından rahatlıkla hedef alınabilmekte ve bunlara karşın öğretmenlerimiz mağduriyet yaşamaktadırlar. İsmet İnönü Ortaokulunda görev yapan meslektaşımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, bu menfur saldırıda mağdur olan öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Öğretmenimize sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır. Bu bilinçle öğretmenimizin şahsında, tüm eğitim camiamıza yapılan bu çirkin saldırının takipçisi olacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Dersten çağırdığı öğretmeni okulun koridorunda darbettiDersten çağırdığı öğretmeni okulun koridorunda darbetti

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Çatı tamiratında soğuk hava deposu yandıÇatı tamiratında soğuk hava deposu yandı
Dayakçı koca, eşinin şikayeti olmayınca serbest kaldıDayakçı koca, eşinin şikayeti olmayınca serbest kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yeni imajına beğeni yağdı...

Yeni imajına beğeni yağdı...

Dortmund'dan bir bomba transfer daha

Dortmund'dan bir bomba transfer daha

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Bu nasıl anne? Kızına yaptığı işkenceden farksız

Bu nasıl anne? Kızına yaptığı işkenceden farksız

Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

Korkunç! Hastanede fişini çekmiş

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.