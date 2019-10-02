"Dert Bende"nin galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliği ve senaristliğini Berat Özdoğan'ın üstlendiği "Dert Bende" filminin galası yapıldı.

Özdilek AVM'de gerçekleştirilen galaya, filmin oyuncularının yanı sıra sinema dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Galada gösterim öncesi basın mensuplarına açıklama yapan filmin yapımcısı ve aynı zamanda başrol oyuncusu Ümit Kantarcılar, heyecanlı olduklarını belirtti.

Kantarcılar, "Bu film uzun bir yol hikayesi. Bizler bu yolun yolcusuyuz. Beraber gülelim ve çok güzel anımız olsun, insanları da güldürelim, kendi mizahımızı anlatalım diye arkadaşlarımızla yola çıktık. İş, sonuç olarak buraya kadar geldi. Her şeyi cast direktörümüz ve yönetmenimizle birlikte beraber belirledik. İyi ki bu oyuncu kadrosuyla çalıştım. İnşallah bundan sonra da beraber çalışacağız." diye konuştu.

- "Benim için güzel bir tecrübe oldu"

Oyuncu Jessica May de ilk kez bir sinema filminde rol almaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "Arkadaşlarımla güzel bir iş çıkardık. Tüm ekibe teşekkür ediyorum. Benim için güzel bir tecrübe oldu. Umarım gişemiz bol olur." dedi.