HABER

"Dert Bende"nin galası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 23:10 | Son Güncelleme

Komedi türündeki yapım, yanlış bir evlilikten kurtarmak amacıyla arkadaşlarını kaçırmaya çalışan fakat işleri daha da karıştıran bir grubun hikayesini konu alıyor

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliği ve senaristliğini Berat Özdoğan'ın üstlendiği "Dert Bende" filminin galası yapıldı.

Özdilek AVM'de gerçekleştirilen galaya, filmin oyuncularının yanı sıra sinema dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Galada gösterim öncesi basın mensuplarına açıklama yapan filmin yapımcısı ve aynı zamanda başrol oyuncusu Ümit Kantarcılar, heyecanlı olduklarını belirtti.

Kantarcılar, "Bu film uzun bir yol hikayesi. Bizler bu yolun yolcusuyuz. Beraber gülelim ve çok güzel anımız olsun, insanları da güldürelim, kendi mizahımızı anlatalım diye arkadaşlarımızla yola çıktık. İş, sonuç olarak buraya kadar geldi. Her şeyi cast direktörümüz ve yönetmenimizle birlikte beraber belirledik. İyi ki bu oyuncu kadrosuyla çalıştım. İnşallah bundan sonra da beraber çalışacağız." diye konuştu.

- "Benim için güzel bir tecrübe oldu"

Oyuncu Jessica May de ilk kez bir sinema filminde rol almaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "Arkadaşlarımla güzel bir iş çıkardık. Tüm ekibe teşekkür ediyorum. Benim için güzel bir tecrübe oldu. Umarım gişemiz bol olur." dedi.

Onur Dilber ise güzel bir kadroyla çalıştıklarına işaret ederek, "Bir filmde iki kardeş gibi oynamak, gerçekten zor bir şey. Gerçek hayatta da o dostluğu kurabilmek gerekiyor. Ben o dostluğu kurabildiğimizi düşünüyorum. 'İyi ki içinde oldum.' dediğim bir işti." ifadelerini kullandı.

Yönetmen Berat Özdoğan ise filmin konusuna değinerek, "Hikaye iki arkadaşın üçüncü bir arkadaşları ile ilgili olan maceraları ve bir şeye inanıp, bir anda bir serüvene başlamaları aslında. Seyirciyi sürekli bir durum, komedi, macera hali bekliyor." diye konuştu.

Filmin oyuncu kadrosunda Kantarcılar'ın yanı sıra Jessica May, Ali Poyrazoğlu, Ahu Sungur, Onur Dilber, Nebil Sayın ve Sermet Yeşil yer alıyor.

Yaklaşık dört hafta boyunca İstanbul'un belirli noktalarında çekimleri gerçekleştirilen komedi türündeki yapım, yanlış bir evlilikten kurtarmak amacıyla arkadaşlarını kaçırmaya çalışan fakat işleri daha da karıştıran bir grubun trajikomik hikayesini konu alıyor.

PARTNER Yine yapacağını yaptı! Eda Taşpınar bu pozlarla sosyal medyayı salladı Yine yapacağını yaptı! Eda Taşpınar bu pozlarla sosyal medyayı salladı
İstanbul'da silahlı saldırı! Sokakta yürürken dehşeti yaşadıİstanbul'da silahlı saldırı! Sokakta yürürken dehşeti yaşadı
2 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları2 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dert Bende film gala

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

Süper minisi ve transparan tulumuyla olay oldu

Süper minisi ve transparan tulumuyla olay oldu

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

TBMM'de gerginlik! AK Parti ve CHP arasında 50+1 tartışması

TBMM'de gerginlik! AK Parti ve CHP arasında 50+1 tartışması

Karamollaoğlu ile Ali Babacan arasında kritik görüşme!

Karamollaoğlu ile Ali Babacan arasında kritik görüşme!

200 bin polis nöbet tuttu! Bakanlık duyurmuştu

200 bin polis nöbet tuttu! Bakanlık duyurmuştu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den, Irak'a seyahat uyarısı!

Türkiye'den, Irak'a seyahat uyarısı!

İstanbul'da silahlı saldırı! Sokakta yürürken dehşeti yaşadı

İstanbul'da silahlı saldırı! Sokakta yürürken dehşeti yaşadı

2 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

2 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

2 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

2 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a danışman oldu!

Yalçın Akdoğan, Erdoğan'a danışman oldu!

Gri Liste'de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Gri Liste'de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.