Dert dinlemekten bıkan kadın, 'dert tarifesi' hazırladı

Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi’nde giyim üzerine iş yeri bulunan Arife Bircan, gelen giden kişilerin sürekli kendisine bir dert anlatmalarından yoruldu. Bir çoraba dahi bakmaya giren kişinin kendisine kısa sürede başta koca, komşusu, kızı olmak üzere çeşitli dertler anlatmasından usandı. Bu gelen gidene bir de komşuları eklenince Bircan, ne yapacağını şaşırdı. Başkasının derdinden dert sahibi olmaktan korkan Bircan, kimseyi kırıp dökmeden ve hiçbir ticari kaygı düşünmeden bir yazıyla mesaj vermeye karar verdi.

Bircan, dikkat çekmek ve dert dinlemek istemediğini belirtmek için iş yerinin içindeki masaya, ‘Dikkat dert dinleme tarifesi’ isimli yazıda: “Ailevi dertler 10 dakika, 10 TL; genel dert dinleme 10 dakika 15 TL; koca derdi dinleme 10 dakika 20 TL. Bütün dinlemelere duygularım dahildir. Ekstra gözyaşı dökme ücreti alınır. Vallahi siz bilirsiniz” yazısı astı.

Bu yazı bir müşterinin sosyal medyada paylaşılması ise binlerce beğeni ve yorum aldı. Bircan ise kısa süreliğine de olsa mesajının yerini bulduğunu ve kimsenin dert yanmadığını bildirdi.