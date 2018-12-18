Derviş Zaim: Geleneksiz bir sinema mümkün değil

İSTANBUL, (DHA) - İBN Haldun Üniversitesi'nin aylık yayın organı 'Açık Medeniyet' gazetesi 'Geleneksiz bir sinema mümkün mü?' başlığıyla okuyucularıyla buluştu. Gazeteye özel bir röportaj veren ünlü yönetmen Derviş Zaim, "Gelenekten kopamazsın. Sen koptuğunu zannetsen bile o seni takip eder. Geleneksiz bir sinema mümkün değil" dedi.

'Açık Medeniyet' gazetesi, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, sinema yazarı Bünyamin Yılmaz, oyuncular Bahadır Yenişehirlioğlu, Hakan Boyav, İclal Aydın, Burak Haktanır, Muhammed Emre Kaya ile Ali Nuri Türkoğlu, yönetmenler Ensar Altay, Faysal Soysal, Seyid Çolak, Emre Konuk,senaristler Uğur Uzunok, Fatih Özcan, Eda Tezcan ile Oktay Berber, yapımcılar Avni Özgürel, Nazif Tunç ile Ferhat Eşsiz tarafından kaleme alınıyor. Gazetenin içinde dünya ve Türk sinemasının tüm boyutlarına ilişkin yazılar var.

'Açık Medeniyet' gazetesinin sinema dosyasını açtığı sayıdaki başlıklarda, Prof. Dr. Serdar Demirel’in 'Din ve Sinema', araştırma görevlisi Ali Kıvrak’ın 'Türkiye’de Nasıl Bir Sinema Eğitimi?', Halil İbrahim İzgi’nin 'Hayalle Gerçek Arasında Bosna-Hersek Sineması', sanat eleştirmeni Samed Karagöz’ün 'Rus Sinemasına Kısa Bir Bakış', sinema yazarı İhsan Kabil’in 'Türk Dünyasında Sinema', Dr. Ömer Faruk Erol’un 'Hukuk ve Sinema: Reyiz Bey’den 12 Kızgın Adam’a Masumiyet', yönetmen ve senarist Abdülhamit Güler’in 'İran Sineması… Ama Nasıl?', Emir Orhan Kılıç’ın 'Geç Dönemde Türk Sineması' ile İstanbul Medya Akademisi ve Boğaziçi Film Festivali Yönetim Kurulu Başkanı Ogün Şanlıer’in 'Dünyada ve Türkiye’de Film Festivalleri' yazıları yer alıyor.