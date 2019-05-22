Dervişali Aile Sağlığı Merkezi açıldı

Turan konuşmasında, gerçekleştirdikleri hizmetlerle insanları mutlu etmeyi amaçladıklarını belirterek, "Fatih'te 27. aile sağlığı merkezinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Benden önceki belediye başkanına da hizmetleri için teşekkür ediyorum. 27 aile sağlık merkezinin belediye tarafından yapılarak hizmete alınması ciddi bir hizmettir. Fatih Belediyesi bu hizmeti kendisine vazife edinerek mahallede yaşayan insanlarımıza doğru hizmete ulaşmaları konusunda elinden geleni yapmaktadır. Bizim temel amacımız insanları mutlu etmektir." ifadelerini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dervişali Mahallesi’ndeki aile sağlığı merkezinin Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine, İstanbul Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, İstanbul Halk Sağlığı Müdürü Abdullah Emre Güner, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sağlık merkezi çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu da sağlıktaki temel riskleri aile sağlık merkezleriyle çözmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, vatandaşların hastaneye gitmeden de sağlık hizmeti ve danışmanlığı alabilecekleri sağlık merkezleri kurma hazırlığında olduklarını söyledi.

Memişoğlu, "Eskiden sağlık ocağı sistemi vardı. İstanbul’da 2001 senesinde toplam 271 sağlık ocağımız, 700 de hekimimiz vardı. Aile Sağlığı Merkezi sistemine geçtiğimiz günden itibaren toplam 980 adet aile sağlığı merkezimiz, 4 bin 300 de hekimimiz var. Türkiye’de sağlığımızla ilgili birtakım riskler var. Bunları hep beraber çözmeye çalışıyoruz. Bu problemleri çözmede aile sağlığı merkezleri önemli bir rol teşkil etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Dervişali Aile Sağlık Merkezi protokol konuşmalarının ardından kesilen kurdeleyle hizmete açıldı. Merkezde 5 ayrı birim hizmet veriyor.

