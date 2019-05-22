Dervişali Aile Sağlık Merkezi Fatih’te hizmete açıldı

Fatih Belediyesince yapılan Dervişali Aile Sağlık Merkezi gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.Törende konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Sevindirici bir şey, Fatih’te 27’nci aile sağlığı merkezinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bizim temel amacımız insanları mutlu etmektir’’ dedi.

Dervişali Aile Sağlık Merkezi’nin açılış törenine Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun yanı sıra sağlık merkezi çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Gerçekleştirdikleri hizmetlerle insanları mutlu etmeyi amaçladıklarını belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, ’’Sevindirici bir şey, Fatih’te 27’nci Aile Sağlığı Merkezinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Tabi benden önceki belediye başkanına da teşekkür ediyorum hizmetleri için, 27 adet aile sağlık merkezinin belediye tarafından yapılarak hizmete alınması ciddi bir hizmettir. Fatih Belediyesi bu hizmeti kendisine vazife edinerek mahallede yaşayan insanlarımıza doğru hizmete ulaşmaları konusunda elinden geleni yapmaktadır. Bizim temel amacımız insanları mutlu etmektir’’ ifadelerini kullandı.