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  4. Dervişoğlu'ndan Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Sen istersen toplantıyı gidip İmralı'da yap!

Dervişoğlu'ndan Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Sen istersen toplantıyı gidip İmralı'da yap!

06.11.2024 12:25
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan çağrısını yinelemesi Türkiye gündemini hareketlendirdi. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan ise Bahçeli'ye çok sert sözlerle yanıt geldi. Bahçeli'ye seslenen Dervişoğlu "Sen istersen gidip İmralı’da grup toplantısı yapabilirsin. Bu saatten sonra yakışır da!" dedi. Dervişoğlu ayrıca "AK Parti ve DEM bir ve aynı şeydir" çıkışıyla da dikkat çekti.

Dervişoğlu'ndan Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Sen istersen toplantıyı gidip İmralı'da yap!

Devlet Bahçeli, terörist başı Abdullah Öcalan için Mecliste konuşma ve umut hakkı çağrılarını yeniden dile getirince tartışmalar alevlendi. Bahçeli'nin konuşmasında öne çıkan mesajlardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesine yönelik anayasal düzenleme çağrısıydı. Bugün partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'ye ateş püskürdü.

BAHÇELİ'NİN GÜNDEM YARATAN SÖZLERİ

Bahçeli dünkü konuşmasında "Terörist başı, terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu söyleyecekse, haydi DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım" diyerek çağrısını yinelemişti.

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Bahçeli ayrıca "Eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, eğer enflasyon canavarına kesif bir darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarın zirvesine çıkarsa, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir?" diye konuşmuştu.

BAHÇELİ'YE YANIT VERDİ: O MÜPTEZELİ ÖLENE KADAR İMRALI'DA YATIRACAĞIZ

Bugün grup toplantısında Dervişoğlu'nun yaptığı konuşmadan öne çıkan mesajlar şöyle:

  • Lafa bakar mısınız? İmralı Türk toprağı değil miymiş? Elbette İmralı Türk toprağı olduğu için Türk düşmanı o müptezeli orada hapishaneye tıktık. Sonsuza kadar da, ölene kadar da yatıracağız!

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"SEN İSTERSEN GİDİP İMRALI'DA GRUP TOPLANTISI YAPABİLİRSİN"

  • Buradan bir kere daha sesleniyorum: Sen istersen gidip İmralı’da grup toplantısı yapabilirsin. Bu saatten sonra yakışır da! Ama binlerce şehidin katili bizlerin cesedini çiğnemeden bu mecliste giremez. Vallahi giremez, billahi giremez!

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"AK PARTİ İLE DEM BİR VE AYNI ŞEYDİR"

  • Oynadığınız oyunun tek bir amacı var. Türksüz ve Cumhuriyetsiz bir ülke. Biz bu oyunda figüran olmayacağız. Oynadığınız oyunları bozacağız.

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  • AK Parti ve DEM bir ve aynı şeydir. Aynı zihin dünyasına sahip oldukları gibi aynı güç ve iktidar saplantısı içindedirler. Milletmiş, iradeymiş, insan haklarıymış, demokrasiymiş ikisinin de umurunda değildir. Bu anlamda AK Parti ile DEM birbirlerinin aynadaki suretleridir. Onları ayıran şey, günün koşullarında arızidir.

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"CUMHURİYET DEVLETİ; ŞEYH SAİTLERE, SEYİT RIZALARA NE YAPTIYSA AYNI MUAMELEYİ GÖRECEKSİNİZ!"

  • DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, Atatürk’ün kurduğu partinin genel başkanı ile çıktığı otobüsün üzerinden senaryosu izleyeni şaşırtmayan ucuz yapımdaki; “Yangına benzinle koşan eş genel başkan” rolü gereği repliğinde şunları söylüyor: “Şeyh Saitler, Seyit Rızalar, Sakineler ne yaptıysa onların yaptıklarını yapacağız!'' Ben o çok duymak istediği cevabı ona vereceğim: Cumhuriyet Devleti; Şeyh Saitlere, Seyit Rızalara ne yaptıysa aynı muameleyi göreceksiniz!

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MUHALEFETE ÇAĞRI: KAPILAR KAPATILMALI

  • Muhalefet partilerine çağrımdır: Gerginlik üzerinden iktidarın değirmenine su taşıyacak söylem ve eylemlerden uzak durulmalıdır. Tek amacı Tayyip Erdoğan’ın ömrünün sonuna kadar Cumhurbaşkanı kalmasını sağlayacak yeni Anayasa düzenlemelerine kapılar kapatılmalıdır.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan müsavat dervişoğlu
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