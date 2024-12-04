Dervişoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert tepki: "Filistin'i varil başı 80 cent'e satıyor"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ortadoğu'da yaşanan gelişmelere ilişkin konuşan Dervişoğlu, "Erdoğan'ın eş başkanı olmakla övündüğü Büyük Ortadoğu Projesi tıkır tıkır işliyor" dedi.

ERDOĞAN'I PROTESTO EDENLERİN TUTUKLANMASINA TEPKİ

Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda İsrail ile ticaret iddiaları üzerinden protesto eden 9 kişinin tutuklanmasına tepki gösteren Dervişoğlu, "Filistin ve Gazze konusunda lafa geldi mi mangalda kül bırakmıyorsun ama yüreği yanan gençler gerçeği yüzüne vurunca cevabın cezaevi, yazıklar olsun sana. O evlatların yeri cezaevleri değil vicdanlarımızın tam köşesidir. Derhal serbest bırakılmalıdır. Çocuklara zulmetmekten vazgeç Erdoğan" diye konuştu.

“FİLİSTİN’İ VARİL BAŞI 80 CENT’E SATIYOR”

İYİ Parti lideri şöyle konuştu:

“Karşımızda, Türk vatanını ve Türk nüfusunu, 'kellebaşı' 500 euro’ya satan bir gözü dönmüşlük var. Bize Müslümanlık satanlar, Filistin’i varil başı 80 cent’e, vize millilik satanlar sığınmacı belgesini 500 Euro’ya, Türk vatandaşlığını da yarım dönüm tarlaya satıyor. Bize vicdan satanlar, hastanelerinde bebeklerimizin hayatını satıyor. Bize erlik, yiğitlik satanlar, sokaklarda kadınlarımızı koruyamıyor. Hepinizin huzurunda milletimize söz veriyorum: bedelini şehitlerin ödediği bu vatanın sefasını, artık bu bezirganlar süremeyeceklerdir.”

Dervişoğlu'nun konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Dünya ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin de terör örgütü olduğunu kabul ettiği bir çete, örgüt Suriye'nin en büyük şehirlerinden birini tek başına ele geçirdi. Bizim de buna inanmamızı bekliyorlar. Suriye iç savaşı başlayalı 13 yıl oldu. Bu 13 yıl sonunda ne oldu? Milyonlarca sığınmacıyla Türkiye'nin demografisi değiştirilmek istendi. Bakın değiştirdi demiyorum, değiştirmek için adımlar atıldı diyorum.

13 yıldır yaşadıklarımızın özeti şudur. Türk tarihinin en sistematik yıkımıyla karşı karşıyayız. Böyle bir otorite boşluğunda sınırlarımızı korumak yerine etnik çatışmanın tarafı oldular. Kasten sınır kapılarını açtılar. Bugün kangren haline gelmiş milyonlarca sığınma kangurusunu sırtımıza yüklediler.

Bölünmüş, parçalanmış, iktidar boşluğu oluşmuş Suriye'ye çağırılan şeytan 100 yıl önce yırtıp attığımız Sevr planının mimarlarıdır. Bölücü terörün her geçen gün güçlendiği kuzey bölgesindeki tehlikeyi önlemenin tek bir yolu vardır, o da Suriye'deki iktidar boşluğunun giderilmesidir, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasıdır.”

“İKTİDARI BİR KEZ DAHA UYARIYORUM”

“Halep kalesinde Türk bayrağı görmek güzel. Ama yarın, nereye kimin bayrağını asacaklarını, onlara kim para verirse o söyleyecek. Onların yularını kim tutuyorsa onlar söyleyecek” diyen Dervişoğlu şöyle konuştu:

“O yüzden, iktidarı bir kez daha uyarıyorum; Suriye'deki gelişmelerin, milli güvenliğimizi ilgilendiren taraflarıyla meşgul olun. Bu süreç, Misak-ı Milli gibi bir kutsalımız üzerinden sömürebileceğiniz bir süreç değildir. Hatırlatmak isterim; 2011 yılından bu yana Suriye’de kurdurulan örgüt sayısı 450’nin üzerindedir. Bu örgütlerin hemen hepsi birbiriyle bir şekilde kavgalıdır.

Ve maalesef her birinin ülkemizde sempatizanları, taraftarları ve aktif mensupları bulunmaktadır. Belli ki, bugün Suriye'yi karıştıran el, yarın Türkiye'ye uzanacaktır. Bunu önlemenin yolu, gerçekçi olmaktır, maceradan uzak durmaktır. Unutmayın ki; yandaş televizyon kanalına dizi senaryosu yazmıyorsunuz, Türk devletini yönetiyorsunuz, kendinize gelin.”

ERDOĞAN’A ‘ADAYLIK’ TEPKİSİ: ‘UTANMIYOR MUSUN?’

‘Erdoğan’ın yeniden adaylığı’ tartışmalarına da değinen İYİ Parti lideri, “Ey Erdoğan, bu milleti elalemin diline düşürmeye sen utanmıyor musun? Hiçbir şey olmamış gibi kendini bir daha seçtirmek için senaryo yazdırıyorsun. Bugün Suriye bir terör örgütü pazarıdır. İktidarı bir kere daha uyarıyorum. Yandaş televizyon kanalına senaryo yazmıyorsunuz. Kendinize gelin” dedi.

BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇIKIŞI

Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan çıkışına sert tepki gösterdi.

Dervişoğlu, "Balgat'taki muhteremin anlamını unuttuğu ip, o günlerde caniyi asmak içindi, bugün o ipi nişan yüzüğüne takmaya cüret ediyorlar" dedi.

Dervişoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu işin asla peşini bırakmayacağız. En alçak, en düşük ses tonunda büyük kararlılığımı ifade etmek üzere söylüyorum. Meclis'e davetin altında terörist başını serbest bırakmak var. İşin rengi yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Biz devlet aklıyla konuşuyoruz. Bizim aklımız onların aklı gibi değildir. DEM Parti'nin Öcalan serbest bırakılsın çağrısı suçtur. Cesareti yok, hala etrafındakileri konuşturuyor.”

ENFLASYON VE HAYAT PAHALILIĞI

Enflasyon ve hayat pahalılığına değinen Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Erdoğan sebep enflasyon sonuçtur. Erdoğan sebep, fakirlik sonuç. Fakirlik yüzde 90'ın kaderi haline geliyor."

Kaynak: Cumhuriyet