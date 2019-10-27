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“Derviza” Hasat Şenliği Polatlı’da yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 16:53 | Son Güncelleme

Kırım Derneği, Geleneksel “Derviza” Hasat Şenliği’nin ikincisi Polatlı’da yapıldı.

Kırım Derneği, Geleneksel “Derviza” Hasat Şenliği’nin ikincisi Polatlı’da yapıldı. Etkinliğe çok sayıda Kırım-Tatar vatandaşı katıldı.
Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Toydemir Mahallesi’nde bulunan Kırım Hatıra Ormanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybıha, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Mükremin Şahin, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Toydemir Şube Başkanı Vecdi ÖZGEY ve çok sayıda Kırım - Tatar’lı vatandaş katıldı.
Türkiye’nin birçok yerinden Toydemir köyüne gelen Kırım Tatarları, “Derviza” Hasat Şenliği’ni büyük bir coşkuyla kutladı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı ile Kırım Milli Marşı okundu. Derviza Şenliği’nin açılış konuşmasını yapan Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Toydemir Şube Başkanı Vecdi Özgey, “Gün geçtikçe büyüyoruz. Bu Derviza’da gördüğünüz gibi artık Ukrayna Büyükelçiliğimizde bizlere misafir olmak için geldi, fidan desteğinde bulunacak. Bizlerde sizlere mahcup olmamak için elimizden geldiğince Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımla beraber el birliği ile bu işin üstesinden gelme gayretinde bulunacağız” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından fidan dikimine geçilerek, Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha’nın Kırım Derneği’nin Derviza Şenliği için Ukrayna’dan özel olarak getirdiği meşe ağacı fidanı hatıra ormanına dikilerek can suyu verildi.
Kırım geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını anlatan Kırım Derneği Toydemir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi olan Selçuk Bozdemir, “Tatarların iki tane şenliği var. Bir tanesi ‘Tepreş’ yazı karşılama, hasat karşılama bayramıdır. Diğeri de ‘Derviza’dır hasat sonu bayramıdır. Kırım’da bu konuda oradaki ağalar, hasat sonunda çalışanlarını eğlendirmek amacıyla böyle bir hasat sonu şenliği düzenliyorlarmış. Kurbanlar kesilir ikram edilir, güreşçiler güreşirmiş. Bizler de onu burada yaşatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
2006 yılında etkinlik alanına Kırım Hatıra Ormanı yapmak için başladıklarını ifade eden Bozdemir, “Bu ormanı yaptıktan sonra ‘neden biz burayı bir şenlik alanına dönüştürmeyelim’ dedik. Bu yönde çalışmalarımızı ilerleterek Derviza Şenliği’ni iki senedir burada düzenliyoruz. Amacımız Kırım’daki şenliklerin aynısını yapmaktı ancak güreş için alanımız hazır değil. İleriki yıllarda onu da yapacağız. Halk oyunları ve Kırım’da oynanan oyunlar Kırım sanatçıları, amaç oradaki gelenek ve dili buraya aktarmak” dedi.

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