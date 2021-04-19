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Derya Açıkgöz'den Hadise açıklaması! 'Ablamın ve ailemin...'

19.04.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Gündeş, Reza Zarrab'a boşanma davası açmış ve Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu iddia etmişti. O kadınlardan birinin ünlü şarkıcı Hadise olduğu öne sürülmüştü. Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz, çıkan haberlerin ardından yaptığı açıklama ile ablasına destek verdi.

Derya Açıkgöz'den Hadise açıklaması! 'Ablamın ve ailemin...'

Derya Açıkgöz konuyla ilgili açıklama yaptı. Hadise'ye destek veren Açıkgöz, "Son günlerde ablam Hadise hakkında başlatılan karalama kampanyasını ve iftiraları şiddetle kınıyorum. Her koşulda kadına şiddete karşı duran ablamın böylesi bir şiddete maruz kalmasından dolayı çok üzgünüm. Bu şiddete maruz kalmayan, ablamın ve ailemin yanında olan herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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NE OLMUŞTU?

Ebru Gündeş, 11 yıldır evli olduğu ve kızı Alara'nın babası olan Reza Zarrab'a, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açmıştı.

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Gündeş'in boşanma dilekçesinde yer alan "Başka kadınlarla ilişkisi var" ifadesinin ardından bomba iddia ortaya atılmıştı. O kadınlardan birinin Hadise olduğu ve ünlü şarkıcının 3 yıl önce Miami'de Zarrab ile buluştuğu öne sürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş Hadise
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
benim dibim kara ama senin ki benimkiden daha kara misali al birini vur ötekine. bu sanat camiası niye bu kadar iğrenç almadım gitti
ebru hn marjınal faydayı sagladıysa surdurmeye gerek gormemıs olabılır

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