MAGAZİN

Derya Açıkgöz, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.09.2018 19:54 | Son Güncelleme

Hadise'nin kardeşi modacı Derya Açıkgöz, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Derya Açıkgöz, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı

Ünlü şarkıcı Hadise'nin kardeşi modacı Derya Açıkgöz, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Açıkgöz, paylaşımıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı.

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"HADİSE'DEN DAHA GÜZELSİNİZ"
Ünlü modacı Derya Açıkgöz Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı fotoğrafla takipçilerinin aklını başından aldı. Derya Açıkgöz paylaşımını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Derya hanım, ablanız Hadise'den daha güzelsiniz" yorumunu yaptı.

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KARDEŞLERİN ARASI BOZULMUŞTU
Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin annesinin intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti. İntihar teşebbüs sebebinin ise Hadise ve kardeşleri arasındaki anlaşmazlıklar olduğu ifade edilmişti. Bu olayların ardında Hadise kardeşleriyle birlikte yürüttükleri ticari faaliyetlerin durdurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Derya Açıkgöz Hadise

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