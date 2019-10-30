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Derya, Avrupa Şampiyonası'na köyünde hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 09:44 | Son Güncelleme

MUŞ Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Derya Kunur (20), Korkut ilçesine bağlı Altınova köyündeki evinin bahçesinde kendi imkanlarıyla sandalye ve sırıklarla oluşturduğu engelli koşu parkurunda antrenmanla, Lizbon'da yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) - MUŞ Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Derya Kunur (20), Korkut ilçesine bağlı Altınova köyündeki evinin bahçesinde kendi imkanlarıyla sandalye ve sırıklarla oluşturduğu engelli koşu parkurunda antrenmanla, Lizbon'da yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası'na hazırlanıyor. Azmi ve gayreti ile bugüne kadar katıldığı yarışmalarda 4 kez Türkiye rekoru kıran milli atlet Kunur, boş zamanlarında annesine yardım edip, hayvanlara bakıyor.
Korkut ilçesi Altınova beldesinde yaşayan Ali Rıza- Perişan çiftinin 3 kız 2 erkek çocuğundan 4'üncüsü olan Derya Kunur, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı atletizmde büyük başarılara imza attı. 8 yılda gençler kategorisinde Türkiye rekoru kıran ve ulusal ve uluslararası yarışmalarda madalyalar kazanan MŞÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Derya Kunur'un yeni hedefi Portekiz'in Lizbon kentinde 8 Aralık 2019 tarihinde yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası'nda 6 bin metrede altın madalya almak.
10 YILLIK REKORU KIRDI
Muş'un atletizm pistlerine kazandırdığı Derya Kunur, 8 yıllık spor hayatında 4 rekorun sahibi oldu. 2017'de Bursa'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 3 bin metre engelliyi 10 dakika, 7 saniye 92 salise ile tamamlayarak ilk rekorunu kıran Kunur, Temmuz 2018'de Finlandiya'da düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda elemelerde 3 bin metreyi 10 dakika 5 saniye 34 saniye bitirerek Türkiye rekorunu yeniledi. Kunur, final yarışında ise 10 dakika 5 saniye 67 saliselik bir sürede 3 bin metre engelliyi tamamladı. Başarılı atlet Ağustos 2018'de Samsun'da düzenlenen kulüpler ligi finalinde ise 2 bin metre engellide 10 yıldır kırılamayan Türkiye rekorunu kırdı. Kunur, 2 bin metreyi 6 dakika 35 saniye 67 salise ile tamamlayarak yeni rekorun sahibi oldu.
SANDALYE VE SIRIKLARLA ENGELLİ PARKURU OLUŞTURDU
3 bin metre engelli, kros yarışlarında ise 6 bin metrelik etaplarda yarışan Derya Kunur, Lizbon'daki şampiyonaya Muş Şehir Stadyumu ve Altınova beldesindeki evinin bahçesinde hazırlanıyor. Stadyumda antrenörleri Emel ve Naim Koçlardan ikilisiyle antrenman yaparken evde ise anne Perişan ile abla Elif Kunur en büyük yardımcısı. Sandalyelerin üzerine konulan sırıklarla 3 bin metre engelli parkuru oluşturan Derya, çalışmasını burada sürdürüyor. Antrenmandan arta kalan zamanını besicilik yapan ailesine yardım ederek geçiren Derya, hayvanları yemliyor, bostanda ekilen sebzeleri topluyor.
EN BÜYÜK HEDEFİM OLİMPİYATLARA KATILMAK
Beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedilerek atletizme yönlendirildiğini söyleyen Derya Kunur, 8 yılda büyük başarılara imza attığını belirtti. Balkanlar ve Avrupa'da düzenlenen yarışmalarda madalyalar kazandığını ifade eden Kunur, 4 kez de rekor kırdığını kaydetti. Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlenecek olan Avrupa Kros Şampiyonası’na hazırlandığını belirten Kunur, "Avrupa Kros Şampiyonası’na katılmaya hak kazandım. Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeyi düşünüyorum. En büyük hedefim ise; olimpiyatlara katılıp bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandırmak istiyorum" dedi.
AİLEME YARDIMCI OLUYORUM
Antrenmanların dışında ailesine de yardımcı olduğunu vurgulayan Kunur, "Muş Üniversitesi'nde okuduğum için şehir stadyumunda antrenmanlarımı yapıyorum. Okul olmadığı zamanlar evde antrenmanlarımı yapmak zorunda kalıyorum. Antrenmanlarımı hiçbir şekilde aksatmıyorum. Köyde engelli parkuru olmadığı için sandalyeleri getirip, üzerine ağaç bırakıp çalışmalarıma öyle devam ediyorum. Antrenmandan arda kalan zamanımda ise aileme ev ve diğer işlerde yardımcı oluyorum. Benim başarımda ve atletizme devam etmemde en büyük destekçim ailemdir. Onlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
ONUNLA GURUR DUYUYORUZ
Kardeşi Derya ile gurur duyduklarını söyleyen abla Elif Kunur, şunları söyledi:
"Derya 8 yıldır sporcu, küçük yaştan beri hep içerisinde bir cevher vardı. Her şeye, her yere koşarak gidip gelirdi. İçerisindeki cevheri 8 yıl önce çıkardı. Biz onunla gurur duyuyoruz. Ailesi olarak her zaman yanında durduk. İsterim ki çevresindeki bütün kızlar da aynı şekilde devam etsinler. Kızlara imkan verildiği sürece yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Kimse kızlarına engel olmasın. Derya hafta içi okulunda, hafta sonu ise eve geliyor. Hafta sonu köye geldiği zaman gerek ev işlerinde olsun, gerek antrenmanları olsun hiçbir şekilde aksatmadan yürütüyor."
Kızlarının başarılarını büyük bir mutlulukla izlediklerini söyleyen Perişan- Ali Rıza Kunur çifti ise her zaman Derya'nın yanında olacaklarını belirtti.

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