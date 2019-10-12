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Derya Baykal sunuculuğunda "Merakına Yenilsin" halk buluşması

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.10.2019 16:11 | Son Güncelleme

Erzurum'da, meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen, moderatörlüğünü oyuncu ve sunucu Derya Baykal'ın yaptığı "Merakına Yenilsin" halk programında, alanında uzman hekimler vatandaşları aydınlattı - Atatürk Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salim Başol Tekin: - "Meme kanserinden korunmada erken gebelik, çocuk emzirme ve genç yaşta hamilelik, fiziksel aktivite yani günlük yürüyüş ile kilo almamak çok önemli koruyucu faktörler. Annenin 2 yaşına kadar çocuğu emzirmesi gerekiyor"

Erzurum'da, meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen, moderatörlüğünü oyuncu ve sunucu Derya Baykal'ın yaptığı "Merakına Yenilsin" programında, alanında uzman doktorlar vatandaşlara bilgi verdi.

Erzurum'da bir araya gelen hastalar ile vatandaşlar, Roche İlaç Türkiye ile Kanser Savaşçıları Derneği iş birliği ve Multi Türkiye'nin çatısı altındaki AVM'lerin desteğiyle hayata geçirilen "Merakına Yenilsin buluşmaları" kapsamında, moderatörlüğünü ünlü sunucu ve oyuncu Derya Baykal’ın üstlendiği programda buluştu.

Programda, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr Salim Başol Tekin ve Genel Cerrah Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay, meme kanseriyle ilgili vatandaşların sorularını yanıtlayarak, erken teşhisten tedaviye kadar hastalık sürecine yönelik bilgiler paylaştı.

- "Meme kanserinden korunmada emzirme bağımsız faktör"

Programda konuşan Prof. Dr. Tekin, "Meme kanserinden korunmada erken gebelik, çocuk emzirme ve genç yaşta hamilelik, fiziksel aktivite yani günlük yürüyüş ile kilo almamak çok önemli koruyucu faktörler. Annenin 2 yaşına kadar çocuğu emzirmesi gerekiyor. Emzirme tek başına meme kanserinden korunmada bağımsız faktör, bu konuda çok önemli çalışmalar var." dedi.

Tekin, günlük en az 1 saat yürüyüş yapılması durumunda kadınlarda meme kanseri olma ihtimalinin yüzde 80 azalacağını kaydederek, bu durumun bilimsel olarak ispatlandığını aktardı.

Batı ülkelerinde sabahın erken saatlerinde kadınların her gün yürüyüş yaptığını ve koştuğunu anlatan Tekin, "Egzersizlere dikkat etmeliyiz. Yediğimiz yüksek kalorileri yakmazsak vücutta yağ birikiyor ve bu biriken yağlar bize meme, kalın bağırsak ve rahim kanserleri gibi ciddi hastalık olarak geri dönüyor. Özelikle ailesinde meme kanseri olanlar taramalara 20'li yaşlarda erken başlamalı. Hastalığı erken dönemde yakalayabiliyoruz." diye konuştu.

Meme kanseri tedavisi görenlerin 3 yıl aradan sonra hamile kalabileceğini dile getiren Tekin, kadınlara her gün yürüyüş yapmalarını ve kilo almamalarını önerdi.

Prof. Dr. Akçay da söz konusu hastalığın cerrahi tedavisiyle ilgili bilgiler aktardı.

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"Merakına Yenilsin" halk buluşması Erzurum Meme kanserine dikkat oyuncu ve sunucu Derya Baykal

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