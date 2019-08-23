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Derya Can'dan Salda Gölü'nde yeni dünya rekoru

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 12:07 | Son Güncelleme

Milli sporcu Derya Can, Salda Gölü'nde 2 dakika 18 saniyede 70 metreye dalarak, kendisine ait serbest dalış dünya rekorunu geliştirdi - Derya Can'ın rekoru, CMAS Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra kesinleşecek - Derya Can: "Su 10 metreden sonra yine kış aylarında olduğu gibi soğuktu. Rekoru kırdık, bütün zorlukların üstesinden geldik" - Rekor denemesini takip eden bir gazeteci göle düştü

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, Burdur Yeşilova'daki Salda Gölü'nde 2 dakika 18 saniyede 70 metreye dalarak, tatlı su serbest dalış dünya rekorunu geliştirdi.

Milli sporcu Şahika Ercümen tarafından kadınlar kategorisinde Salda Gölü'nde 65 metreyle kırılan dünya rekorunu geçen yıl 68 metreyle eline geçiren Derya Can, bu rekorunu daha da geliştirmek için göle daldı.

Rekor denemesi için yeniden beyaz kumsalı, suyunun berraklığıyla "Türkiye'nin Maldivleri" diye nitelendirilen Salda Gölü'nü seçen Derya Can, gölde kendisini hazır bekleyen botla açıldı.

Gölde dalış yapacağı yere geldiğinde suya girip bir süre ısınma çalışması yapan Derya Can, kendisi için oluşturulan özel platformun bulunduğu alanda dalışa geçti. 70 metre derinliğe erişen milli sporcu, 2 dakika 18 saniye sonra yüzeye çıktı.

Yirmi saniye kimseyle temas etmeden bekleyen, daha sonra elini havaya kaldıran Derya Can'ın rekoru kırdığı, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) gözlemcileri tarafından teyit edildi. Derya Can, 70 metreyle, paletsiz, ip destekli değişken ağırlık tatlı su kategorisinde kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.

Türk bayrağı açarak kıyıya çıkan Derya Can, yaptığı açıklamada, geçen yıl kasımda kırdığı dünya rekorunu anımsatarak, suyun dip kısımlarının ağustosa rağmen yine soğuk olduğunu söyledi.

Salda Gölü'nde zorlu şartlarda bir dünya rekorunu daha kırdıklarını vurgulayan Can, "Su 10 metreden sonra yine kış aylarında olduğu gibi soğuktu. Rekoru kırdık, bütün zorlukların üstesinden geldik. Rekorlar kırılmak içindir. Değişken ağırlık paletsiz erkekler rekorunu antrenmanlarda kırdık ancak resmi olarak biraz daha düşüğünü yapmaya karar verdik. Su dipte çok soğuktu, o yüzden bunu uygun bulduk." diye konuştu.

Yeşilova Kaymakamı Abdulhamit Karaca da Derya Can'ı tebrik ederek, "İkinci defa Salda Gölü'ne geldiğinden dolayı Derya hanıma teşekkür ederim. Kendi rekorunu kırmış bulunuyor. Bu da Salda Gölü'nün derinliğinin su sporlarına ne kadar elverişli olduğunu gösteriyor. İnşallah gölümüzde bu tip sportif faaliyetler devam edecektir. " ifadelerini kullandı.

Derya Can'ın rekoru, CMAS Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra kesinleşecek

- Gazeteci bottan düştü

Dalış denemesini bottan takip eden bir gazeteci suya düştü.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından sudan çıkarılan gazeteci, sağlık ekiplerince kıyıya getirildi.

Omuzundan yaralandığı öğrenilen gazeteci, Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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