Derya Can’dan yeni dünya rekoru

Geçen sene Salda Gölü’nde 2 dakika 5 saniyede 68 metre derinliğe ulaşıp, serbest dalış dünya rekorunu kıran milli sporcu Derya Can, 2 dakika 18 saniye ile 70 metreye ulaşıp yeni rekor kırdı. Derya Can, 70 metreyle paletsiz ip destekli değişken ağırlık tatlı su kategorisinde dünya rekorunun da yeni sahibi oldu.

Rekor denemesi için yeniden beyaz kumsalı, suyunun berraklığıyla "Türkiye’nin Maldivleri" diye nitelendirilen Salda Gölü’nü tercih eden Derya Can, gölde kendisini hazır bekleyen botla açıldı. Gölde dalış yapacağı yere geldiğinde suya girip bir süre ısınma çalışması yapan Derya Can, kendisi için oluşturulan özel platformun bulunduğu alanda dalışa geçti. 70 metre derinliğe erişen milli sporcu, 2 dakika 18 saniye sonra yüzeye çıktı. Yirmi saniye kimseyle temas etmeden bekleyen, daha sonra elini havaya kaldıran Derya Can’ın rekoru kırdığı, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) gözlemcileri tarafından teyit edildi.

Türk bayrağı açtı

Derya Can, 70 metreyle paletsiz ip destekli değişken ağırlık tatlı su kategorisinde dünya rekorunun da yeni sahibi oldu. Türk bayrağı açarak kıyıya çıkan Derya Can yaptığı açıklamada, geçen yıl Kasım ayında kırdığı dünya rekorunu hatırlatarak suyun dip kısımlarının Ağustos ayı olmasına rağmen yine soğuk olduğunu söyledi.

Salda Gölü’nde zorlu şartlarda bir dünya rekorunu daha kırdıklarını vurgulayan Can, "Su 10 metreden sonra yine kış aylarında olduğu gibi soğuktu. Rekoru kırdık bütün zorlukların üstesinden geldik" dedi.

Derya Can, geçen sene kırdığı rekoru tekrar kırmasındaki hedefinin kendini aşmak olduğunu ifade ederek, "Rekorlar kırılmak içindir. Değişken ağırlık paletsiz erkekler rekorunu antrenmanlarda kırdık ancak resmi olarak biraz daha düşüğünü yapmaya karar verdik. Su dipte çok soğuktu o yüzden bunu uygun bulduk" diye konuştu.

Yeşilova Kaymakamı Abdulhamit Karaca da Derya Can’ı tebrik ederek, "İkinci defa Salda Gölü’ne geldiğinden dolayı Derya hanıma teşekkür ederim. Kendi rekorunu kırmış bulunuyor. Bu da Salda Gölü’nün derinliğinin su sporlarına ne kadar elverişli olduğunu gösteriyor. İnşallah gölümüzde bu tip sportif faaliyetler devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Derya Can’ın rekoru, CMAS Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra kesinleşecek.

Gazeteci bottan suya düştü

Öte yandan dalış denemesini bottan takip eden bir gazeteci suya düştü. Derya Can’ın dalış ekipleri ve UMKE ekiplerince sudan çıkarılan gazeteci, sağlık ekiplerince kıyıya getirildi. Omuzundan yaralandığı öğrenilen gazeteci, Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırıldı.